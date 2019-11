Daniela Zuccoli moglie Mike Bongiorno/ Vorrei che non fosse ricordato solo come presentatore (Domenica Live)

Sono trascorsi meno di due mesi dal decimo anniversario della morte di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli, la moglie che sarà al suo fianco dagli anni Settanta, troverà il modo per finire sotto ai riflettori. Lei che mentre il marito presentatore era ancora in vita ha sempre preferito rimanere nell’ombra. “Forse sarebbe contento di vedermi parlare di lui”, dice in occasione dell’omaggio televisivo, 12 ore di trasmissioni Rai e tante altre in Mediaset. “Vorrei che non fosse ricordato solo come presentatore di quiz, vorrei che fosse ricordato come uomo che ha fatto un po’ di storia d’Italia”, aggiunge. Per questo ha richiesto solo tre cose in occasione dello specialissimo dedicato al conduttore: la presenza di Fiorello e Vincenzo Mollica e mettere a disposizione un numero per una raccolta solidale destinata alla Fondazione Mike Bongiorno.

DANIELA ZUCCOLI, IL MATRIMONIO CON MIKE BONGIORNO

Oggi Daniela Zuccoli sarà ospite di Domenica Live per raccontare la sua vita al fianco di Mike e come ha vissuto gli anni successivi alla sua scomparsa. “Eravamo felici. Al risveglio Mike mi aveva fatto un ‘grattino’ sui capelli, mi aveva fatto trovare i giornali a letto, perché mi piace iniziare la giornata così”, dice ancora pensando a quell’ultima mattina trascorsa insieme. Un matrimonio durato quasi 40 anni e tre figli: Daniela Zuccoli considera ancora oggi Mike Bongiorno il suo grande amore. Sarà il suo primo marito, a differenza del presentatore, che prima di incontrarla si unirà a Rosalia Maresca e Annarita Torsello, per poi rimanere folgorato dalla bellezza di Daniela. Il primo matrimonio avverrà infatti nel ’48 e annullato quattro anni dopo, sottolinea Il Tempo, a causa della decisione della Maresca di non avere figli.

DANIELA ZUCCOLI RIPARTE DA UN NUOVO AMORE

Mike si unirà invece alla giornalista Torsello, nota per le sue contestazioni, nel 68, a Parigi. La separazione però avverrà due anni più tardi, mentre Bongiorno fa incetta di consensi in tv grazie al suo Rischiatutto. “Sono diventato un personaggio migliore di quello che ero prima”, dirà invece il presentatore dopo aver sposato la sua Daniela, come riferisce nella sua autobiografia. Nonostante quel vuoto si faccia sentire ancora nella sua vita, la Zuccoli ha trovato alcuni anni fa un nuovo amore grazie a Elio. I due sono stati immortalati per la prima volta da Chi durante una breve vacanza a St. Moritz: “Non ho chiuso la porta dei sentimenti, degli interessi della curiosità”, ha detto lei al settimanale, “i primi due anni [dalla morte di Mike, ndr] non uscivo di casa nemmeno per comprare un paio di scarpe. Poi ho iniziato a fare viaggi, a vedere amici, perché questa è la vita”.



