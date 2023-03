Daniele Dal Moro, chi è la mamma/ “Per me è l’unica cosa che conta nella vita”

Chi è la mamma di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro non sta vivendo un momento semplice nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Proprio per questo, la redazione ha deciso di farlo incontrare con la mamma, una donna per lui speciale nonostante il rapporto non sia sempre stato semplice. Il concorrente, infatti, ha raccontato proprio nella casa: “Negli ultimi anni il rapporto va meglio. I miei genitori hanno dimostrato di essere orgogliosi di me, di aver fiducia in me e conta quello adesso per me. Quello che è stato è stato, ci penso, mi fa capire tante cose, ma io penso che gli errori si fanno sempre in due“.

Tra Daniele e la sua famiglia, negli ultimi anni il rapporto è migliorato, tanto da diventare molto stretto: “I miei genitori sanno tutto di me, mi conoscono come le loro tasche e ho sempre detto loro la verità. Loro non mi hanno mai fatto mancare nulla, magari mi hanno un po’ tolto di presenza, ma solo per lavoro e per darmi tutto”.

La lettera della mamma

Dopo aver vissuto degli anni difficili nel rapporto con la famiglia, Daniele Dal Moro ha ritrovato l’amore dei genitori, riuscendo a superare dei periodi bui legati alla loro assenza quando lui era poco più di un ragazzino. Proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, il modello ha ricevuto una lettera della mamma, poco più di un mese dopo dall’inizio del programma. Nella lettera, la donna scriveva: “Daniele, ti scrivo per rassicurarti… Va tutto bene, siamo orgogliosi di te, per essere rimasto fedele ai tuoi valori. Mi dispiace vederti triste perché tu non sei quello lì. Non sei depresso, puoi dirla qualche cazz*ta!”. Daniele, che ci importa del giudizio degli altri? Noi siamo felici dell’uomo che sei diventato”. Proprio lui, aveva raccontato: “Per me mia mamma è l’unica cosa che conta nella vita”.

Nonostante l’emozione, Daniele si è detto consapevole dell’amore della mamma nei suoi confronti: “Mio papà non ha mai creato problemi, non ce ne sono proprio con lui qualunque cosa succeda. Mia mamma è un po’ diversa, con lei se dovesse succedere qualcosa sarebbe tutto problematico, anche se poi alla fine è tutto risolvibile. Per lei l’unica cosa che conta è che io torni a casa vivo. Se avessero voluto farmi piangere avrebbero dovuto mandarmi una lettera di mio papà, il pensiero di mia madre lo conosco, so benissimo come è fatta. Mi interessa sapere che lei stia bene. Se mi arriva una lettera di mio padre leggo attentamente le parole, sarebbe una cosa diversa”.











