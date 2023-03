Daniele Dal Moro e Oriana: cena romantica al GF Vip/ Tra coccole e confidenze…

Daniele Dal Moro e Oriana, romantica cena da soli al GF Vip: cosa è successo

Nelle ultime settimane Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono stati protagonisti di diversi scontri nella casa. Proprio per questo motivo, il Grande Fratello Vip 2022 ha pensato che alla coppia servisse un momento tutto per sé. I piccioncini hanno potuto, quindi, cenare da soli in intimità nel loft della casa.

Oriana e Daniele Dal Moro hanno ritrovato il sorriso una volta entrati nella stanza, addobbata per loro con tantissimi cuori. La coppia intenta a prepararsi la romantica cenetta, si è divertita e ha ritrovato la sua complicità. Tra coccole, sguardi languidi e sorrisi i due concorrenti si sono conosciuti meglio. L’influencer spagnola ha fatto alcune confidenze al bel veronese sulla sua infanzia: “Sono stata un po’ ribelle quando avevo sedici anni” racconta Oriana che spiega come si senta molto più a casa in Spagna, dove è cresciuta, rispetto al Venezuela. Sembra, dunque, che gli ‘Oriele’ abbiano ritrovato la propria serenità e passione. Per vedere la clip clicca qui.

Daniele Dal Moro e la promessa d’amore a Oriana: le sue parole

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto un chiarimento in diretta. L’ex tronista ha poi rivelato di voler avere un futuro con l’influencer spagnola al di fuori dalla casa e di non attendere altro: “Aspetto quel momento con ansia, perché sono sicuro che una volta uscito da qua sarà più facile per me riuscire ad avere le risposte che cerco.”

E ancora: “Sicuramente non saranno 15 giorni di lontananza a far cambiare le cose tra me e lei, a far sparire quello che di bello abbiamo costruito in questi mesi”. Di contro, la bionda venezuelana ha dichiarato: “Io a lui ci tengo veramente, voglio che lui lo capisca!”.

