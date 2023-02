Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, notte di passione al GF Vip/ Martina Nasoni crolla

Effusioni notturne per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: Martina Nasoni scoppia in lacrime

Dopo le baruffe delle ultime settimane e le incomprensioni risultate piuttosto evidenti, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembrano aver trovato finalmente l’intesa. Ironia della sorte, la vicinanza tra i due sembra essere aumentata in maniera esponenziale proprio dopo l’ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata del veneto. La giovane sembrava poter mettere in discussione le già poche certezze della coppia, ma l’esito è stato evidentemente diverso.

A testimoniare la passione e vicinanza ritrovata per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, spunta l’ultima notte trascorsa nella Casa del Gf Vip che ha visto i due in momenti di tenerezza e intimità in camera da letto. Sotto le coperte è sbocciata la passione, ma a dispetto della loro felicità qualcuno osservando la scena ha avuto una reazione totalmente opposta. Martina Nasoni ha infatti assistito alla scena, per poi fuggire in un angolo della casa liberandosi in un pianto che mette in evidenza come la giovane confidasse realmente in un ritorno di fiamma per Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più vicini: la reazione di Martina divide il web

La clip che vede protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli in evidenti attimi di passione ha diviso il web, soprattutto dopo la reazione piuttosto eloquente di Martina Nasoni. Anche i fan della coppia non hanno nascosto le difficoltà nel gioire di quei momenti dato lo sconforto dell’ex fidanzata del veneto. Inoltre, le recenti discussioni tra i due hanno messo in evidenza una palese debolezza di Martina nel confrontarsi con il Veneto.

Martina Nasoni, come prevedibile, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip con un sentimento nemmeno troppo sopito nei confronti di Daniele Dal Moro. Solo così possono essere spiegati gli scontri con il veneto, spesso riferiti proprio al rapporto dell’ex volto di Uomini e Donne con Oriana Marzoli. Dal canto suo, Daniele non sembra disposto a riprendere le redini del rapporto con la ex, tra l’altro rinnegata come fidanzata nel corso dell’ultima diretta. I fan del GF Vip non vedono l’ora di scoprire gli sviluppi della vicenda, soprattutto dopo l’ultimo sfogo del veneto che è sembrato quasi minacciare di abbandonare la Casa più chiacchierata d’Italia.

