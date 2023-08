Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati (di nuovo)?/ Lui vola a Ibiza: “Non mi apre la porta”

Daniele e Oriana di nuovo ai ferri corti: lui vola ad Ibiza, ma lei non gli apre

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono di nuovo in crisi, si aggiunge quindi un’altra puntata di quella che ormai sembra quasi una fiction. Il bel veronese ha deciso di raggiungere la sua amata ad Ibiza per potersi riconciliare con lei, ma non è andata come sperava.

“Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta” racconta l’ex gieffino sui social: “Quindi evitatela di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte questa cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora io aspetto Valentina a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito“.

Daniele e Oriana, ecco retroscena dell’ultima crisi

La relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è decisamente altalenante: i due si sono lasciati e ripresi circa quattro volte in un mese e ora, sembra ci sia una nuova crisi. Secondo quanto rivelato dalle indiscrezioni, l’influencer spagnola avrebbe accettato di partecipare a un reality in Spagna.

A dare maggiori dettagli ci ha pensato Deianira Marzano: “In pratica mi ha detto un amico di Oriana lei dopo il Grande Fratello Vip avrebbe voluto fare tanta televisione in Italia e sperava, ovviamente, di fare anche l’opinionista. Ora che ha capito che non farà nulla si ‘dirige’ verso la Spagna perché sicuramente farà un altro reality. Mi sembra comprensibile, ma comunque dobbiamo anche tenere presente i sentimenti di chi ci sta vicino. Speriamo trovino una quadra“. La prospettiva di una nuova separazione avrebbe fatto infuriare il veronese, creando un’altra frattura nella relazione.

