Daniele Dal Moro e Oriana si sono lasciati/ “Dice che le ho rovinato la vita, di non cercarla mai più”

Daniele Dal Moro svela di essere stato lasciato da Oriana: il racconto

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono andati incontro a tantissime rotture. L’ultima riconciliazione è avvenuta qualche settimana fa, in cui l’influencer venezuelana dichiarava: “Alla fine ho un carattere forte e anche lui quindi quando litighiamo litighiamo forte. Ma quando stiamo insieme stiamo benissimo, siamo passionali.”

Tra la coppia, però, sembra che ci sia stata una rottura definitiva. A spiegare come sono andate le cose ci ha pensato il bel veneto su Threads: “Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto in accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla più. Che le ho rovinato la vita, che le da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me. Penso che sia sufficiente. Ora basta ca***mi il ca**o”.

Daniele ha, dunque, fatto capire ai fan che questa volta la rottura con Oriana è davvero definitiva. Inoltre, per chi avesse messo in dubbio la sua buona volontà di far funzionare la relazione, il veneto ha poi aggiunto: “Ah, e avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid ma non è servito.”

E ancora: “Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare. E’ come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso chiaramente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Io cerco l’amore, quello vero. Buon Natale”. L’ex gieffino ha poi colto l’occasione di replicare a un post di auguri natalizi di Oriana sulla nuova piattaforma di Zuckerberg. Che sia davvero finita questa volta tra i due?

