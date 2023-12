Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si raccontano su Youtube/ “Ecco chi ha detto per primo ‘Ti amo’…”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, dalle vicissitudini del passato alla complicità di oggi

Mentre il Grande Fratello 2023 continua a dominare la scena con nuove dinamiche sempre più intricate, continuano ad attirare l’attenzione degli appassionati anche i protagonisti delle precedenti edizioni. Quando il reality corrispondeva ancora al nome di GF Vip, inutile sottolineare che tra i personaggi più influenti spiccano Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Nella Casa più spiata d’Italia è nato l’amore, tra screzi e incomprensioni. Oggi la realtà sentimentale di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembra viaggiare su binari felici a dispetto di rumor e retroscena riferiti al passato. La showgirl venezuelana ha di recente deliziato i suoi fan – come riporta Isa e Chia – con un video su Youtube proprio in compagnia del suo fidanzato. Insieme si sono raccontati tra curiosità, simpatiche gag e tanto altro.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, le risposte ai fan sulle curiosità di coppia

Il video su Youtube è partito dalla definizione del più sensibile della coppia; a tal proposito, sia Oriana Marzoli che Daniele Dal Moro – come riporta il portale – si sono definiti tali mentre, secondo la showgirl, al fidanzato toccherebbe “l’onere” di essere il più testardo; neanche a dirlo, quest’ultimo ha affermato il contrario. Sul primo ‘Ti amo’ pare sia la venezuelana a vantare il primato, proprio durante l’esperienza al GF Vip.

Il simpatico video pubblicato su Youtube da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è proseguito con altre curiosità di coppia; da chi dorme prima all’impegno in cucina, passando più precisamente ai gusti culinari di entrambi. A proposito dell’essere disordinati, Daniele Dal Moro ha spiegato: “Ci ho messo un’ora per spiegare ad Oriana che la casa non è una serra!”. Il content è proseguito su questa linea e il tutto può essere riassunto in un unico fattore simbolico: l’amore tra i due ex volti del GF Vip prosegue e sembra più viscerale che mai.

