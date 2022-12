Daniele Dal Moro furioso con Oriana: “Ti darei un calcio in cul*”/ “Dici solo minch*ate, non ti voglio!”

Daniele Dal Moro furioso con Oriana Marzoli al GF Vip: scoppia la lite e volano parole forti

Giornata di scontri nella Casa del Grande Fratello Vip. Protagonista Oriana Marzoli che dopo una furiosa lite con Antonella Fiordelisi, e poi anche con Edoardo Donnamaria, si è duramente scontrata con Daniele Dal Moro. Tutto è iniziato quando Oriana si è accorto dei sorrisi di Daniele durante la sua lite con Antonella; da qui lo ha ammonito, scatenando la sua ira. “Ah non posso ridere? Non posso più nemmeno ridere? Io rido quanto mi pare! – ha tuonato lui – Come tu urli, io rido quanto mi pare.”

A questo punto l’ha accusata di essere la più falsa della Casa e di prendere tutti in giro: “[…] non te ne frega nulla di nessuno, nemmeno dei tuoi amici, e ora vieni a fare la morale a me? – e ha proseguito – l’abbiamo capito tutti che sei una parac*lo, non venire a fregare me. Non fare tanto la figa. L’unica cosa che ti interessa nella vita sai cosa sono? I followers! Quando ti hanno bloccato l’account Instagram hai pianto per ore! Quando sei uscita dalla Casa per l’eliminazione in studio non hai salutato neanche, ti interessava solo del tuo culo!”

La sfuriata di Daniele ha lasciato Oriana senza parole. La Marzoli si è sfogata successivamente con Nicole Murgia, facendo intendere che l’ira di Daniele sarebbe dovuta al suo risentimento di fronte al rifiuto avuto da lei: “Lui non mi fa parlare, urla, diceva che era lui che non voleva con me ma se è così perché in confessionale dici altro?” “Perché dice che tu lo prendi per il culo! Sa che a te piace giocare e che stavi giocando anche con lui”, ha replicato la Murgia. “Lo prendo per il culo perché non voglio niente con lui! Non stavo giocando, mi stavo divertendo, è un gioco! Non mi posso divertire?” ha spiegato allora Oriana.

Venuto a sapere di queste dichiarazioni, Daniele è tornato ad attaccare Oriana, stavolta con parole ancora più pesanti: “E quindi hai detto una stron*ata allora? Tu dici solo minc*iate Oriana, sei fatta di minc*iate!“. E ancora: “Se io voglio una ragazza ci provo, io con te non ci provo perché non ti voglio. Non so come spiegartelo. E sai perché non ti voglio? Non perché non ci sia attrazione o perché tu non sia una bella ragazza, ma perché non mi piace come sei. Quindi non venire a dirmi che in realtà sei tu che non mi vuoi perché se anche mi saltassi in braccio ti darei una pedata nel cul*, te lo assicuro. Io una fatta come te non la voglio nella mia vita. Figurati come fidanzata.”.













