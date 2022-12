Oriana contro Antonella, rissa sfiorata al GF Vip: “Deficiente e bugiarda”/ Urla e insulti: la regia censura

Furiosa lite tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip: urla e insulti

Dopo le liti con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi torna al centro di urla e accuse ma questa volta contro di lei c’è Oriana Marzoli. Si è scatenato il caos nella Casa del Grande Fratello Vip nella giornata del 29 dicembre, quando le due prime donne hanno avuto un acceso litigio che è quasi sfiorato in rissa.

Tutto è nato quando la Fiordelisi ha messo in guardia Sarah Altobello da Oriana, facendole intendere che la venezuelana non è leale. Quando la Marzoli è venuta a saperlo è letteralmente scoppiata, iniziando a cercare Antonella per avere un confronto con lei. “Dov’è quell’imbecille?” ha quindi iniziato ad urlare per la Casa, continuando “Ora basta, vuole che litighiamo. Ma non si stanca di rompere i co*lioni tutti i ca**o di giorni? Oggi sbrocco, questa non mi conosce ancora!”

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, rissa sfiorata al GF Vip e la regia censura

“Sei una bugiarda, come sempre. Fatti i caz*i tuoi, trova qualcosa da fare”, ha poi tuonato Oriana faccia a faccia con Antonella, accusandola di mettere zizzania per farla litigare con le persone della Casa: “Tu sei una persona cattiva, mi vuoi far litigare con Sarah. Lei mi ha detto tutto, è una bugiarda?”. “Ti consiglio di stare tranquilla perché non stai facendo una bella figura. – ha allora replicato Antonella – Ti rendi conto come sei? Sei cattiva da come parli, come urli”.

Lo scontro è poi proseguito in cortiletto, dove le due, faccia a faccia, hanno iniziato ad urlarsi contro. Quando poi Antonella l’ha intenzionalmente toccata, Oriana le ha urlato di non toccarla e gli animi si sono ulteriormente infiammati al punto tale da richiedere l’intervento di Edoardo Donnamaria. Successivamente la regia ha preferito censurare e passare su altro.

Oriana si scontra con Antonella dopo le parole di Antonella sulla nomination PT.1: “questa ragazza non si rompe di rompere i coglioni tutti i giorni!”🔥 “fatti i cazzi tuoi!”💥#GFvip #Oriana #orianamarzoli #Antonellafiordelisi #donnalisi #orianistas pic.twitter.com/1MRVIjqc9W — Viva il trash (@vivailtrashhh) December 29, 2022













