Daniele Dal Moro, amaro sfogo contro Oriana Marzoli/ “L’unica persona con cui ho…”

Daniele Dal Moro chiude con Oriana Marzoli?

Daniele Dal Moro non riesce a superare la lite con Oriana Marzoli, rea di essersi avvicinata a lui per far ingelosire Antonino Spinalbese per cui prova un forte interesse. Dopo aver ribadito di non voler essere coinvolto nei vari triangoli e dinamiche e di essere infastidito per essere caduto nella rete di Oriana, Dal Moro continua a lanciare frecciatine alla venezuelana con cui non riesce più ad avere un confronto.

Ieri sera, tuttavia, durante una partita a biliardo con George Ciupilan, si è lasciato andare ad uno sfogo ammettendo di avere dei problemi con la Marzoli. “L’unica persona con cui ho problemi è lei” ha detto ribadendo ancora una volta di non voler avere più nulla a che fare con Oriana. “Ci sta che due persone non si piacciano o non si capiscano” e aggiunge “Oriana è proprio una persona che non mi va a genio”, ha concluso.

Daniele Dal Moro continua ad essere infastidito dal comportamento di Oriana Marzoli. Nella puntata di lunedì 14 novembre, Giaele ha nominato Daniele dicendogli che le sue reazioni esagerate erano dovute al rifiuto di Oriana. Avendo assistito agli scontri del pomeriggio, però, Giaele si è ricreduta: il VIP ha solamente voluto prendere le distanze e, anzi, è stato bravo a comprendere le vere intenzioni della modella. “È una persona che ti tira in mezzo in qualche modo” afferma Daniele. Lui, avendo capito di che pasta è fatta, le ha più volte chiesto di non coinvolgerlo nelle sue storie. Vedendo che Oriana non accoglieva le sue richieste, ha incominciato ad innervosirsi. Giaele inizialmente si era fatta un’idea ben precisa di lei, ma non si era esposta per non essere accusata di gelosia nei confronti di Antonino. Con il passare dei giorni, però, ha capito che le sue impressioni erano condivise da altre persone all’interno della Casa.

Adesso, in seguito alla sfuriata, ha un’opinione ancora più negativa di quella avuta al suo ingresso. “C’è qualcosa che non mi torna e non mi piace” afferma Daniele Dal Moro che ribadisce di non volere avere a che fare con lei. “Antonella si sta facendo influenzare” dice Giaele, convinta che l’amicizia con Oriana abbia cambiato la schermitrice. L’amore per Edoardo l’aveva resa dolce, il rapporto instaurato le stava facendo bene. Da quando ha iniziato a frequentare Oriana, invece, è tornata ad essere aggressiva. Secondo lei, un amico dovrebbe tirare il meglio di te stesso, non renderti peggiore. Per Daniele, Oriana sta solamente giocando di strategia e non ha un reale interesse per nessuno. Nonostante il momento di sbandamento, Giaele è contenta di aver chiarito con Daniele. Stava quasi per perdere un amico per una persona immeritevole. Daniele le è stato accanto, l’ha supportata con i suoi consigli, mentre Oriana non fa che mettere zizzania. C’è della cattiveria in lei.

Daniele Dal Moro è stato rimproverato nuovamente dalla regia del Grande Fratello Vip. I suoi comportamenti non piacciono al pubblico e infastidiscono anche la produzione del reality. Mentre Daniele era in giardino con Micol Incorvaia, si è reso protagonista di un gesto che non è affatto piaciuto. Daniele e Micol stavano giocando a palla in giardino e in quel momento Daniele ha rotto un vaso. Il gesto non è passato inosservato alla regia e agli autori che in quel momento stavano seguendo la scena dalla regia e sono subito intervenuti per bacchettare il ragazzo.

“Fingiti morto, fingiti morto”, ha esclamato Micol dopo essersi resa conto del danno che era stata fatto fatto da Daniele Dal Moro all’interno della casa del GF Vip. Luciano Punzo che ha assistito alla scena in giardino ha consigliato a Daniele di scappare: “Meglio scappare”. Dalla regia però Daniele Dal Moro è stato subito richiamato: “Basta così”. Ci saranno dei provvedimenti nei suoi confronti?











