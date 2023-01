Daniele Dal Moro, il papà Gianni contro Oriana/ “Lei non lo ascolta, Nikita si”: il like scatena il web

Daniele Dal Moro, il papà Gianni contro Oriana Marzoli dopo la visita al Grande Fratello Vip

La diretta di lunedì 30 gennaio del Grande Fratello Vip è stata per Daniele Dal Moro abbastanza impegnativa. Il gieffino è tornato ad esporsi sui suoi sentimenti per Oriana Marzoli e sul tira e molla tra i due che va ormai avanti nella Casa da settimane. Daniele ha però anche ricevuto la visita di suo padre Gianni, che ha avuto nei suoi confronti parole di grande stima e affetto, servite a risollevare il morale del gieffino.

Il pubblico del GF Vip e gli ‘Oriele’, i fan della coppia Oriana-Daniele, si aspettavano però anche una parola di papà Gianni su questo loro rapporto. Cosa ne pensa la famiglia di questa storia? Il papà è d’accordo oppure no? La risposta sembra essere arrivata dopo la puntata, con un gesto social del papà di Daniele che farà storcere il naso ai sostenitori della coppia.

Daniele Dal Moro, arriva il like di papà Gianni contro Oriana

I più attenti hanno infatti notato un like su Twitter di papà Gianni Dal Moro ad un tweet critico nei confronti di Oriana Marzoli e invece favorevole a Nikita Pelizon. Nel messaggio della fan si legge: “La differenza tra Oriana e Nikita quando parlano con Daniele: la prima non ascolta e si guarda le unghie, la seconda ascolta e si interessa. O lo vedo solo io? Non credo. E credo anche si noti la differenza di come sta lui. E non ditemi di no!”

Il like di Gianni Dal Moro sembra rendere evidente che l’uomo non tifi per la coppia Oriana-Daniele e che, dunque, condivida in qualche modo i dubbi del figlio per la bella venezuelana. Al contrario, positivo è invece il suo pensiero per Nikita Pelizon.

