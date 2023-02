Daniele Dal Moro in lacrime per Oriana/ “Le cose non sono andate come speravo”

Daniele Dal Moro chiude con Oriana, poi piange in confessionale: cosa è successo

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno chiuso la loro “storia” in modo definitivo, in seguito ad ulteriori litigi. L’ingresso di Martina Nasoni, ex del bel veronese, non ha facilitato le cose e l’influencer spagnola si è dimostrata gelosa in diverse occasioni.

Nonostante la chiusura definitiva tra loro, Daniele Dal Moro è scoppiato a piangere in confessionale: “Io penso di essere più dispiaciuto di lei che le cose non siano andate come speravo andassero, io il mio nei confronti di Oriana penso di averlo fatto, non posso dire lo stesso nei confronti di lei”. Sembra che i due concorrenti non riescono a superare alcune situazioni passate. Martina Nasoni, invece, dice esplicitamente che tra l’ex tronista e l’influencer spagnola non ci sia futuro: “Lo conosco bene Daniele e ad oggi non ci sono molti presupposti per far sì che si crei fra di loro una storia. Penso che Oriana non sia la ragazza che faccia per lui“.

Daniele Dal Moro confronta Martina Nasoni a Oriana: “Imparagonabile”

Daniele Dal Moro ha ricevuto una sorpresa al Grande Fratello Vip 2022, Martina Nasoni è entrata nella Casa. In diretta, il bel veronese ha riservato per la sua ex parole molto belle: “Io le voglio un bene incredibile, Martina è una ragazza alla quale ho sempre voluto tantissimo bene e gliene voglio tutt’ora. E’ stata una persona con cui mi sono trovato molto bene e molto probabilmente è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero pronto per avere qualcosa“.

Alfonso Signorini ha poi tirato in ballo anche Oriana Marzoli, ma il gieffino ha frenato: “Quello che c’è con Oriana non è paragonabile a quello successo con Martina, c’è stato un coinvolgimento più forte. Con Martina i problemi erano miei, lei non aveva sbagliato nulla“.

