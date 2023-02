Daniele Dal Moro/ “Martina Nasoni? Storia imparagonabile rispetto ad Oriana”

Daniele Dal Moro incontra Martina Nasoni al Grande Fratello Vip 2022

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022 incontra la ex Martina Nasoni. Il concorrente del GF VIP riceve una bellissima sorpresa all’interno della casa. “Ti vedo benissimo” – dice Daniele che è visibilmente emozionato nel rivedere la ex Martina a cui è ancora legato. “Io le voglio un bene incredibile, Martina è una ragazza alla quale ho sempre voluto tantissimo bene e gliene voglio tutt’ora” – dice con la voce rotta dall’emozione. Non solo, Daniele parlando della storia con Martina ha aggiunto: “è stata una persona con cui mi sono trovato molto bene e molto probabilmente è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero pronto per avere qualcosa”.

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che Daniele a sorpresa rivela:” col senno di poi mi rendo conto che in quegli anni avevo da poco messo la testa fuori dal fango. Per quello che c’è stato tra me e Martina ho sempre avuto del rammarico, avrei voluto essere una persona miglior per lei.”

Daniele Dal Moro è ancora innamorato di Martina Nasoni?

Le parole di Daniele Dal Moro sulla ex Martina Nasoni hanno sorpreso tutti. Anche la ex vincitrice del Grande Fratello Vip è molto colpita dalla parole dell’ex che rassicura: “lo sei stato con me”. Daniele prosegue chiarendo come mai le cose non siano andate bene tra loro: “in quegli anni facevo fatica ad esserlo anche per me stesso”. Alfonso Signorini poi chiama Oriana per un confronto a te con la influencer spagnola che non la prende benissimo.

A peggiorare le cose ci pensa Daniele che precisa: “quello che c’è con Oriana non è paragonabile a quello successo con Martina, c’è stato un coinvolgimento più forte. Con Martina i problemi erano miei, lei non aveva sbagliato nulla”. Sul finale poi Daniele non nasconde che sarebbe molto contento di ritrovarla nella casa: “sarei molto contento se Martina entrasse nella casa, per me è una persona speciale”.

