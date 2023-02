Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, perché si sono lasciati?/ Un vecchio post scatena la polemica

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, la storia nata al GF Nip nel 2019

Con la notizia del prossimo ingresso di Martina Nasoni al Grande Fratello Vip come ospite, la memoria non può che tornare alla sua prima esperienza nel reality, nell’edizione Nip del 2019. In quell’occasione, l’esperienza fu condizionata in maniera dominante dalla tortuosa love story proprio con Daniele Dal Moro, protagonista dell’attuale edizione del GF Vip. La relazione tra i due fu caratterizzata da costanti alti e bassi, e fu più volte vicina alla conclusione ancor prima di lasciare la Casa.

Una volta ultimata l’esperienza al Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno provato a portare avanti la loro storia d’amore lontano dalla luce dei riflettori. Dopo poco tempo però, i dubbi già palesati nel corso dell’esperienza nella Casa sono tornati a guastare l’armonia di coppia, portandoli alla sofferta separazione. Stando alle dichiarazioni di entrambi, tra i due i rapporti sarebbero comunque ottimi, a dispetto dei trascorsi sentimentali. Alla base della rottura ci sarebbero dunque state delle incomprensioni comuni che avrebbero portato entrambi a prendere la decisione di percorrere strade differenti.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, spunta il vecchio post su Instagram

Proprio nel corso dell’attuale edizione del GF Vip, Daniele Dal Moro ha parlato della sua ex Martina Nasoni con parole dense di affetto: “La mia ex Martina? Abbiamo litigato e siamo stati mesi senza sentirci: però tempo fa quando è stata operata ancora al cuore l’ho chiamata subito, siamo stati ore al telefono. Le voglio bene e questo non passerà mai“. Sui social però, i fan non dimenticano alcuni post condivisi sui social proprio da Daniele Dal Moro e che già ai tempi fecero scalpore. In particolare, diversi utenti proprio in queste ore hanno riproposto un box di domanda postato proprio da Daniele Dal Moro su Instagram ai tempi della relazione.

Daniele Dal Moro, rispondendo alla domanda su cosa ci fosse tra lui e Martina Nasoni, rispose: “Business”. Dal suo commento presumibilmente ironico, molti sui social hanno teorizzato una vena di verità. Le critiche avevano appunto come oggetto l’aver sfruttato la figura di Martina per emergere nel corso di quell’edizione. In ogni caso, Martina Nasoni non si è mai pronunciata nel merito di quel dibattito social e le sue ultime dichiarazioni non sembrano palesare risentimento: “Sta facendo un bel percorso al Grande Fratello Vip: mi piace la persona che è diventato. Vedo un grande cambiamento in lui e non me lo aspettavo, mi sta lasciando senza parole”. Queste le parole di Martina Nasoni rilasciate per Radio Cusano Campus.











