Daniele Dal Moro nella bufera/ Uomini e Donne: rifiuta la mano di Giulia e…

Daniele Dal Moro già nella bufera a Uomini e Donne. Il tronista veronese è finito al centro delle polemiche per un gesto fatto in esterna con Giulia, una delle sue corteggiatrici che, in un momento particolarmente toccante, ha provato a consolarlo prendendogli la mano. Un gesto che, però, ha infastidito Daniele che ha rifiutato la mano della corteggiatrice che si è resa conto di tutto riguardando l’esterna in studio. Delusa dall’atteggiamento di Daniele, Giulia spiega di aver provato a consolarlo avendolo visto in difficoltà. Quello di Giulia è stato un gesto sincero e spontaneo, ma in puntata, Daniele spiega di non essere abituato ad avere subito un contatto fisico con le persone e di considerare l’abbraccio o i prendere la mano un gesto estremamente importante esattamente come un bacio. Nonostante tutto, Daniele scegie di far restare Giulia che, però, visibilmente infastidita dal suo atteggiamento, decide di lasciare la trasmissione.

DANIELE DAL MORO, PESANTI CRITICHE DAL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE

Il gesto di Daniele Dal Moro nei confronti di Giulia ha scatenato la dura reazione del pubblico di Uomini e Donne che, sulla pagina Facebook della trasmissione, attacca pesantemente il tronista veronese. “Daniele ormai ha adottato questo targhet da bello e dannato, ha funzionato al grande fratello. Adesso alla seconda puntata, a me, ha stufato”, scrive una ragazza. E altri utenti aggiungono: “Questo ragazzo rimarrà solo finché non trova una tipa pesante quanto lo è lui. Troppo esagerato”, “che pesantezza questo ragazzo”, “Siamo giunti in un’era dove un gesto affettuoso é visto il malo modo”, “chissà se la stessa importanza la dava al sabato sera a fine serata“.





