Daniele Dal Moro e il futuro con Oriana Marzoli: le sue parole

Dopo la squalifica, Daniele Dal Moro è tornato ancora una volta a parlare di Oriana Marzoli. Questa volta sembra che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 abbia deciso di ‘perdonare’ l’influencer spagnola. Inizialmente, infatti, il bel veronese aveva sottolineato di non volere una storia con la bionda venezuelana dopo il reality show.

Daniele Dal Moro "perdona" Oriana Marzoli?/ "Alla fine le passi tutto, fa tenerezza"

Daniele Dal Moro, come riporta Biccy, su Twitter dichiarato: “Hola bebe! Io comunque lo percepivo in Casa che eravate in tanti a sostenermi. Non è che non si percepiva. Solo che ti ripeto, Oriana urla, ha trent’anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso. Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina. Mi sembra di tornare indietro di dieci anni. Bebè fa tenerezza“. Poi conclude: “Alla fine non puoi volerle male e quindi alla fine le passi tutto. Però non è mica giusto così! Bebè quando prende in mano questa roba (la room, ndr) diventerà scema con una cosa del genere“. Dalle sue dichiarazioni sembra che la relazione continuerà anche fuori dalle mura di Cinecittà; sarà così?

Vittorio Cecchi Gori: "Mio padre Mario era come un fratello"/ "Non mi lodava perché…"

Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele Dal Moro, lui la pubblica

Dopo numerose liti, Oriana Marzoli ha deciso di scrivere una lettera a Daniele Dal Moro e lui l’ha pubblicata sui social: “Hola bebe” scrive il bel veronese allegato al messaggio della bionda venezuelana: “Dani ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più con noi… ti giuro non sai quanto io sia dispiaciuta.”

E ancora: “Sto piangendo mentre ti dico queste parole, mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto… mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via ma soprattutto avrei voluto che non te ne andassi. Mi dispiace amore per come siamo stati nelle ultime ore, sai quanto ci tengo e l’affetto che provo per te. Mi interessi davvero, te lo giuro. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in quel bosco di cui mi parlavi. Ps: anche se non te lo dicevi mai, mi piace come sei. Ci vediamo tra due settimane”.

Ginevra Lamborghini 'scarica' Antonino Spinalbese?/ "Non ho bisogno di un uomo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D E N Z E L (@daniele_dal_moro)













© RIPRODUZIONE RISERVATA