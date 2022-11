Daniele Dal Moro si allontana da Oriana Marzoli/ “Nel triangolo io non mi ci metto”

Daniele Dal Moro prende le distanze da Oriana: ecco cosa è successo

Daniele Dal Moro, negli ultimi giorni, si è avvicinato molto all’influencer spagnola Oriana Marzoli. Anche se è entrata da poco, la gieffina sta facendo strage di cuori nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’influencer, infatti, ha scoperto una forte intesa anche con Antonino Spinalbese.

Daniele Dal Moro, notando questa attrazione tra i due, ha voluto tirarsene fuori e allontanarsi da Oriana: “Per stare vicino a te in questo momento significa infilarsi in questa roba e io non lo faccio neanche morto. Mi spiace.” Poi continua: “Anche perchè se lo fate voi tutti ha un senso, se lo fai tu se lo fa Antonino se lo fa… ha un senso. Se lo faccio io ne ha un altro. Io in questi triangoli non mi ci infilo“. Insomma, il gieffino ha lasciato che Oriana si viva il suo interesse con l’hair stylist senza interferire, nonostante sia molto interessato a lei. Il web ha lodato, almeno in parte, la decisione dell’ex volto di Uomini e Donne di non immettersi in certe dinamiche.

#gfvip Oriana in difficoltà xké in confessionale la spingono verso Daniele ma lui non ci sta. Posso dire BRAVO DANIELE che non ci sta ai giochetti degli autori? #nikiters pic.twitter.com/6vc0rP1j0O — GaME🎮OvEr 🕷️ (@gameoverrevoema) November 8, 2022

Daniele Dal Moro e il bacio ad Elenoire Ferruzzi, Wilma Goich lo bacchetta

Daniele Dal Moro sembra aver completamente dimenticato l’amica Elenoire Ferruzzi, con cui ha costruito un rapporto nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La vippona è stata squalificata, ma sembra ancora presa dal bel modello nonostante lui abbia parlato solo di amicizia.

A bacchettare Daniele Dal Moro, però, ci ha pensato Wilma Goich che ritiene che il gieffino abbia illuso Elenoire: “Tu ti sei esposto tanto, sei stato qui fuori con lei sotto le coperte fino al mattino dai. Con me queste cose non le hai fatte”. La cantante, a Giaele ha detto in confidenza: “Si stavano scambiando dei baci a stampo e li ho beccati“.











