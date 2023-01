Daniele Dal Moro rivelazione hot a Oriana/ “Mi è venuta voglia”

Daniele Dal Moro confessione piccante a Oriana Marzoli: ecco cosa è successo

Durante una serata di festa al Grande Fratello Vip 2022, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad una confessione hot a Oriana Marzoli. Complice anche un po’ di vino di troppo, il bel veronese ha fatto una rivelazione all’influencer spagnola molto spinta. Tutto è partito da un suono che Sarah Altobello avrebbe emesso, che ha risvegliato i sensi del bel veronese.

Nel video che sta girando sul web in queste ore, Daniele Dal Moro è vicino a Oriana e Sarah Altobello. L’ex tronista, ad un certo punto si gira verso l’influencer spagnola e dice: “È stato bello quando Sarah ha fatto così”. La Marzoli risponde sorpresa: “Ma è stato bello cosa? Sentirla”, alla risposta affermativa del gieffino l’influencer spagnola rimane incredula e scoppia a ridere. Sarah, distratta da altro, è intervenuta dichiarando: “Non ho fatto rumore, ho fatto un suono che è stato soave”. Il bel veronese si volta verso Oriana e confessa: “Mi è venuta voglia“. Il siparietto tra i tre vipponi ha fatto ridere il web, che ha apprezzato l’ironia del momento.

Daniele Dal Moro conteso da Nicole Murgia e Oriana Marzoli: amicizia a rischio?

Daniele Dal Moro è attualmente l’uomo più desiderato della Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il bel veronese ha affascinato sia Nicole Murgia, che ha espresso un forte interesse per lui, che Oriana Marzoli. Le due amiche nel reality show, si stanno contendendo l’ex tronista.

Nicole Murgia, una volta saputo dell’avvicinamento fisico tra Oriana e Daniele ha dichiarato in confessionale: “Sapendo che ho un interesse per una persona e poi vendo a sapere questa roba qua, ci rimango di merd*!” Di contro l’influencer spagnola ha replicato: “Non so se a Nicole piace ancora lui, ma io stavo prima!” Tra le due vippone l’amicizia è giunta al capolinea?

