Nicole e Oriana rivali per Daniele Dal Moro al GF Vip/ Murgia “Ci rimango di merd*”, Marzoli “C’ero prima io”

Nicole e Oriana, amicizia in pericolo per Daniele Dal Moro: cosa sta succedendo al GF Vip

Idee confuse per Oriana Marzoli che, al Grande Fratello Vip, pur dicendosi interessata a Luca Onestini, finisce poi tra le braccia di Daniele Dal Moro. E questo non fa che alimentare le gelosie e i malumori di Nicole Murgia, sua amica nella Casa, che per Daniele ha iniziato ad avere un forte interesse.

Motivo per il quale la Murgia, in confessionale non senza qualche lacrima, ha dichiarato: “Sapendo che ho un interesse per una persona e poi vendo a sapere questa roba qua, ci rimango di merd*!” Il riferimento è ovviamente a Oriana e alla sua sempre più importante vicinanza a Dal Moro, culminata qualche notte fa in un bacio sotto le coperte.

Dopo la puntata di lunedì, Nicole e Daniele hanno però avuto modo di confrontarsi proprio in merito a Oriana e Dal Moro le avrebbe raccontato una versione dei fatti differente da quella della Marzoli. “Daniele mi ha raccontato delle cose di Oriana che non sapevo, – ha spiegato la Murgia in confessionale – che lei è andata da lui alle 5 di mattina, lui ha evitato che lei facesse delle cose perché non voleva si rovinasse il rapporto tra noi, che ha provato a baciarlo nell’armadio… Io ho affrontato questo discorso con Oriana e lei mi ha detto che Davide non le interessava, che era contenta se ci avvicinavamo….”.

Mentre Nicole si dice dunque desiderosa di chiarire con Oriana e capirne un po’ di più su ciò che lei prova per Daniele, la Marzoli ha dichiarato: “Non so se a Nicole piace ancora lui, ma io stavo prima!”











