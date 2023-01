Daniele Dal Moro, scontro con Donnamaria al GF Vip/ “Di me non hai capito niente!”

GF Vip, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro: scontro post-puntata

Nervi tesi tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera. I due concorrenti sono arrivati allo scontro e la loro amicizia sembra decisamente in bilico. Ad aver scatenato la delusione di Daniele sono state alcune parole del coinquilino, che l’ha accusato di alcuni atteggiamenti incoerenti e di essere sempre al centro delle dinamiche. “Volevo spiegarti. Intanto non è vero che non ho mai detto cose negative. La prima volta che ho detto una cosa mezza negativa su di te, perché ci ero rimasto male per una frase che ti ho sentito dire…“, spiega Donnamaria.

“Io ti dico che so di non aver mai detto una singola parola negativa su di te“, replica Daniele, che poi contrattacca: “Se il pensiero che tu hai di me è che io sono uno che si infila in tutte le discussioni, secondo te sono uno che cerca le clip? Io?“. Edoardo esprime delusione per alcuni suoi atteggiamenti: “Sono rimasto deluso da certi tuoi atteggiamenti, avevo un’idea di te“. Tuttavia l’ex tronista non sente ragioni e si difende dalle accuse di incoerenza: “Tu dimmi, a parte la cosa di Oriana, dove io ti ho mostrato incoerenza in quattro mesi qua dentro“.

Edoardo Donnamaria cerca di spiegare il proprio punto di vista sulla questione: “Ti sei descritto come uno tutto d’un pezzo, uno che prende una decisione e quella è. Poi che succede? Quei tre eventi che ti ho citato, la litigata con Antonella, quella con Antonino e il discorso di Oriana, sono tre persone su cui tu hai cambiato drasticamente idea“. Daniele gli spiega: “Io su Antonella ho avuto la possibilità di ricredermi e cambiare opinione su di lei. Tu credi che, siccome io ho un’opinione o cose che non mi piacciono di una persona, allora non ci devo più parlare“.

Al Grande Fratello Vip 2022 la delusione di Daniele è tanta, soprattutto per l’idea che Edoardo si è fatto di lui: “Nemmeno la tua ragazza ha quell’opinione lì di me. Detto questo, capisco che tu di me in quattro mesi non hai capito niente“. Edoardo cerca di spiegarsi e teme che la loro amicizia possa essere in bilico: “Io ti ho fatto delle critiche, come altri me ne hanno fatte altre. Siamo qua perché questo è il gioco, vediamo delle cose e le commentiamo. Io ho fatto un commento negativo su un tuo atteggiamento, ma detto questo sei una persona che ha tante qualità e a cui sono affezionato. Ma ci sono rimasto male per come è andata a finire la nostra amicizia, e mi dispiace per questo“.

