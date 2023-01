Edoardo Donnamaria smaschera Daniele Dal Moro?/ “Ha una strategia, nelle dinamiche…”

Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro: amicizia finita?

Amicizia al capolinea tra Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro? Il romano e il veneto hanno cominciato insieme l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022 varcando contemporaneamente la porta rossa. Tra i due è nata subito una bella amicizia che li ha portati a dormire insieme a confidarsi sulle rispettive esperienze. Daniele è stato il primo confidente di Edoardo quando la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi non era ancora decollata e, più volte, ha aiutato entrambi a confrontarsi quando discutevano. Nelle ultime settimane, però, qualcosa si è interrotto.

Un confessionale in cui Daniele esprimeva dubbi sulla storia tra Antonella ed Edoardo ha portato la Fiordelisi a discutere con Dal Moro appoggiata da Edoardo che ha poi discusso fortemente con il veneto. I due amici, poi, hanno avuto un nuovo scontro quando la Fiordelisi ha litigato con Daniele a causa dell’anta dell’armadio. Con i giorni, tra i tre è tornata la pace. Daniele è stato vicino ad Antonella durante il periodo di allontanamento da Edoardo con cui, pur avendo un rapporto civile, non sembra più essersi la confidenza di una volta. Donnamaria, inoltre, ha espresso dubbi sulle dinamiche di cui è stato recentemente protagonista Dal Moro.

I dubbi di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi

Daniele Dal Moro, negli ultimi giorni, è stato protagonista di numerose dinamiche. Prima l’avvicinamento e il bacio con Oriana Marzoli, poi la discussione con Nicole Murgia e, infine, la lite con Oriana dalla quale sembra essersi allontanato definitivamente. Poù volte, Dal Moro ha chiesto alla Marzoli e alla Murgia di non coinvolgerlo nelle loro dinamiche non volendone far parte, ma secondo Edoardo non sarebbe esattamente così.

“Lui passa le giornate a discutere con Oriana, discute con te, discute con quell’altra, fa le cose con Antonella, con Antonino. In ogni dinamica c’è sempre lui in mezzo. Mo’ che lui dica che non gliene frega niente de fa sta roba non esageriamo. A me non me ne frega niente de fa sta roba perché non entro mai in una dinamica. A lui gliene frega ovviamente, però non è che si deve vergognare, ognuno ha la sua strategia”, le parole di Donnamaria riportate dal Vicolo delle News.

