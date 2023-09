Daniele Dal Moro show al Grande Hermano Vip per Oriana Marzoli/ Bestemmia in diretta e urla: “Spacco tutto”

Daniele Dal Moro al Grande Hermano Vip per Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è tra i concorrenti del Grande Hermano Vip, attualmente in onda in Spagna. Durante i primi giorni di permanenza nella casa, la Marzoli ha parlato molto del fidanzato Daniele Dal Moro che è così volato a Madrid per partecipare alla puntata in onda il 19 settembre e farle una sorpresa. Tuttavia, non tutto è andato come previsto. La produzione, infatti, per far vedere Daniele a Oriana, ha chiesto a quest’ultima di rinunciare a 12mila euro del montepremi. Una rinuncia, tuttavia, che avrebbe coinvolto anche gli altri concorrenti. Oriana, così, ha deciso di rinunciare a trascorrere tre minuti con Daniele per evitare di decurtare il montepremi.

Daniele Dal Moro raggiunge Oriana Marzoli, al Gran Hermano vip 8?/ Un indizio manda i fan in visibilio!

Disperata, Oriana è andata dietro la porta urlando: “Amore sì sono io! Dove sei? Sei da solo lì dietro? Ti amo! Ascoltami, non mi odiare, ho deciso così perché non si può! Ti prego capiscimi“. Nel rispondere alla Marzoli, a Daniele è anche sfuggita una bestemmia in diretta: “Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?“.

Daniele Dal Moro, é triangolo con Oriana Marzoli e Michael Terlizzi?/ Silenzio rotto: "Per me non é facile.."

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Ad assistere al momento tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è stato Alex Caniggia: “Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi“.

Dopo la diretta, Daniele si è lasciato andare anche ad uno sfogo su Instagram: “Non me ne vado da qui senza vedere Oriana! I sentimenti non sono un gioco“, per poi andare fuori dalla casa e urlare come riporta Biccy – “Amore ti amo! Spacco tutto te lo giuro“.

Daniele Dal Moro bannato, per Oriana Marzoli? "Ti taglio le mani..."/ É polemica sul Grande Fratello spagnolo

lei disperata lui dentro la gabbia caruso in sottofondo GRACIAS POR TODO pic.twitter.com/noWpQuMCqz — diletta (@dilettashampoo) September 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA