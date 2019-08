Daniele Del Moro “pompa” i muscoli/ Video: “Lo sport? È tutto, non mi fermo mai!”

Daniele Dal Moro, dopo il Grande Fratello 16 e la rottura ufficiale con Martina Nasoni, si “consola” con la palestra e lo sport. “Sono 8 anni che mi alleno sempre… Febbre, raffreddore, dolori, Natale, Pasqua, compleanni, vacanze. Non mi importa. Io mi alleno!”, ha scritto nel suo ultimo post di Instagram. “Sono anni che rinuncio a bere il weekend, a mangiarmi una pizza con gli amici, a un gelato sul divano, a mangiarmi una fetta di torta in più il giorno del mio compleanno”, continua il ragazzo. “Molte persone pensano che sia sbagliato o alcune più semplicemente che io sia uno sciocco. È vero potrei saltare qualche giorno, bere una birra in più, concedermi un po’ di tregua… Probabilmente mi farebbe bene e sarei sicuramente meno stressato”, riflette ancora.

Daniele Dal Moro: “Per me lo sport è tutto!”

Daniele Dal Moro però, afferma di non potere rinunciare a tutto questo: “Per me lo sport è tutto. Per me lo sport è dedizioni totale, sacrificio, tenacia, passione. Per me lo sport è un rifugio, dai pensieri, dal dolore, dai problemi, dalle ansie, dalle delusioni! Per me lo sport è stringere i denti per raggiungere i propri obbiettivi. Per me lo sport è credere ogni giorno che l’impossibile non esiste!”. Poi prosegue con la sua lunga riflessione: “E quando pensi non ce la faccio, è troppo difficile, non serve a nulla, chi me lo fa fare, sono stanco… Alza il culo da quella sedia, e vai ad allenarti! Sapete perché non mi fermo mai… Perché lo faccio solo per me stesso. È questo il segreto! Ci vediamo in palestra. Con affetto, Mr.Egg”. Tanti i commenti di stima, così come le critiche per il “lavoro” incessante che l’ex concorrente del Grande Fratello 16 compie sulla sua persona, magari trascurando il resto. Lui però, sembra avere le idee molto chiare, lo sport è il suo “tutto”: chi siamo noi per contraddirlo? Buon allenamento Denzel!





© RIPRODUZIONE RISERVATA