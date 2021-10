Daniele Dezi, fidanzato di Gaia Gozzi/ “Valorizzo quello che un artista ha da dire”

Daniele Dezi, in arte Orang3, è il fidanzato di Gaia Gozzi, la cantante di Amici conosciuta per le hit “Boca” e “Chegga”. Tra i due c’è una grande complicità e sintonia che li ha portati anche a lavorare insieme, visto che Daniele ha diretto la giovane cantautrice italo-brasiliana sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo dove ha partecipato con il brano “Cuore amore”. Ma chi è Daniele Dezi? Conosciuto nel mondo della musica anche con il nome di Orang3, Daniele Dezi è un produttore musicale, bassista, autore e collaboratore che ha lavorato con grandi protagonisti della scena musicale. Qualche esempio? Basti pensare ad Achille Lauro, Clementino e Coez.

Da diverso tempo i due sono fidanzati anche se hanno tenuto nascosta a lunga la loro relazione. Il motivo? Semplicemente nè Gaia nè Daniele hanno sempre preferito viversi il loro amore lontano dal clamore mediatico e dal mondo del gossip. Proprio la cantante nello studio di Verissimo si è sbottonata sulla sua vita sentimentale rivelando di essere innamorata: “ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”.

Chi è Daniele Dezi Orang3, il fidanzato di Gaia Gozzi

Daniele Dezi e Gaia Gozzi sono una coppia. Oramai non si nascondono più, visto che la cantante italo-brasiliana ha confermato di essere felicemente innamorata e fidanzata. Da quando Gaia ha confermato le voci di una possibile relazione con il produttore e autore, i fan (e non solo) hanno cercato informazioni su Daniele. Di lui possiamo dirvi che è nato a Roma e ha qualche anno in più di Gaia. Non solo, Daniele Dezi è anche padre di una bellissima bambina di nome Ella di circa sette anni nata da una precedente relazione.

Proprio come Gaia, anche Daniele lavora nell’industria discografica. Produttore musicale, ma anche bassista, direttore d’orchestra e autore, Dezi durante la sua carriera ha collaborato con il rapper Coez e il trapper Achille Lauro per cui ha scritto le super hit “Rolls Royce” e “Me Ne Frego”. Parlando della musica, il produttore dalle pagine di Rockol ha sottolineato come la magia del suo lavoro sia la ricchezza delle sfumature e che il suo obiettivo è quello di “valorizzare al massimo tutto quello che un artista ha da dire”.

