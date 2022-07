Daniele Dezi, il fidanzato di Gaia/ Achille Lauro, Salmo e Carl Brave tra le sue collaborazioni

Avere una relazione con una persona che ha già avuto un figlio da una relazione passata può essere impegnativo proprio perché si deve capire che per ogni papà è importante mantenere il rapporto e frequentarli, ma allo stesso tempo entrare in punta di piedi nella vita di un bambino/a. A volte una situazione come questa può spaventare e spingere in partenza a rinunciare al rapporto, ma c’è chi, forte dei sentimenti che capisce di provare riesce a sentirsi realizzato e magari successivamente a pensare di allargare la famiglia. È un po’ quello che sta accadendo a Gaia Gozi, ec vincitrice di “Amici”, che da poco è uscita allo scoperto e ha parlato apertamente del suo compagno.

ROCCO HUNT CANTA UN MEDLEY A BATTITI LIVE/ Duetta con Elettra Lamborghini e spopola!

Lui si chiama Daniele Dezi e ha in comune con lei la passione e il lavoro nella musica. Lui è infatti un produttore musicale, polistrumentista e autore, conosciuto nell’ambiente con il nome di Orang3, oltre a essere uno dei due componenti del duo “Frenetik&Orang“. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare con diversi artisti, tra cui spiccano Achille Lauro, Salmo e Carl Brave.

Vanessa Incontrada, bodyshaming e critiche sul peso/ "Grassa e irriconoscibile": la risposta è epica!

Gaia Gozi e l’amore con Daniele Dezi

Pur essendo popolare ancora da poco tempo, in passato erano stati associati diversi flirt a Gaia. Uno di questi era con il collega di “Amici” Alberto Urso, ma si è poi rivelato un gossip infondato. Solo ora che è realmente innamorata, la giovane artista ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare a tutti del suo grande amore. Al pari di altre colleghe, non poteva mancare uno scatto insieme sui social.

E ora che non ci sono più dubbi su quello che prova lei non ha avuto alcun timore ad ammetterlo: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto” – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’. Daniele è già papà di una bambina, Ella, che oggi ha sette anni, nata da una precedente relazione, ma questo per Gaia non sembra essere miniamente un problema.

COM'È MORTO ENNIO MORRICONE?/ Caduta e rottura femore: "Lucido fino alla fine..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA