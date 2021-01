Gaia Gozzi, prima foto con il fidanzato Daniele Dezi Orang3/ Bacio e dedica social

Gaia Gozzi esce allo scoperto con il fidanzato Daniele Dezi, affermato produttore musicale conosciuto con il nome d’arte Orang3. Da diversi mesi, il nome della vincitrice della scorsa edizione di Amici e che salirà sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2021, è diventato anche protagonista del gossip italiano. A svelare la presenza di un amore nella vita della cantante che ha scalato le classifiche italiane con singoli di successo come Chega e Coco Chanel sono state le talpe del Vicolo delle News che, un po’ di tempo fa, grazie ad una serie di indizi social, aveva indicato in Daniele Dezi il nome dell’uomo che aveva conquistato il cuore di Gaia. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale con la prima foto della nuova coppia pubblicata sui social.

GAIA GOZZI, AMORE SUI SOCIAL CON IL FIDANZATO DANIELE DEZI

Sorridente, con un cappello e gli occhi chiusi, Gaia Gozzi bacia il fidanzato Daniele Dezi pubblicando la foto tra le storie di Instagram. La cantante ha condiviso una foto postata dal fidanzato aggiungendo la parola “tu” per dichiarare il proprio amore per il produttore musicale che ha fatto breccia nel suo cuore. Molto riservata, Gaia ha così condiviso la prima foto di coppia scattata alcuni mesi fa. Oggi, infatti, Gaia sfoggia un taglio più corto rispetto alla lunga chioma sfoggiata durante la scorsa edizione di Amici e, nella foto in questione, ha esattamente dei lunghi capelli. Con il 2021, dunque, la cantante ha deciso di condividere anche la gioia che sta vivendo nel suo privato e chissà che Daniele Dezi non decida di accompagnarla a Sanremo per la prossima edizione del Festival.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La fan di gaia ❤️❤️ (@la.nostra.gaietta_fp)





© RIPRODUZIONE RISERVATA