Daniele e Sofia Battaglia, figli Dodi Battaglia/ Dall’amore con Paola Toeschi, nata..

Daniele e Sofia Battaglia sono due dei quattro figli di Dodi Battaglia che oggi ha perso l’amata moglie Paola Toeschi. La perdita della compagna di vita rappresenta un grandissimo dolore per Dodi Battaglia che ha annunciato la grave perdita sui suoi canali social con poche e struggenti parole. Dall’amore con Paola Toeschi, nel 2005, è nata Sofia che è stata anche la protagonista di una sorpresa fatta al padre nel corso di Domenica Live. Proprio Sofia è stata fondamentale per la malattia della moglie di Dodi Battaglia che ha combattuto contro un tumore al cervello.

Sofia aveva solo cinque anni quando Paola Toeschi si ammalò. La presenza della piccola è stata fondamentale per la moglie di Dodi Battaglia che, in questi anni, si è dedicata totalmente alla famiglia. La morte prematura della madre lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Sofia.

Daniele e Sofia Battaglia, i figli di Dodi Battaglia dopo la morte di Paola Toeschi

Daniele Battaglia, nato dalla relazione tra Dodi Battaglia e Loretta Lanfredi, non ha ancora commentato la notizia della morte di Paola Toeschi, la moglie del padre e madre della sorella Sofia che, insieme al padre, sta affrontando il dolore in silenzio. Lo stesso dolore che ha colpito tutta la famiglia di Dodi Battaglia. Quest’ultimo, in più di un’occasione ha parlato dei figli e dell’immenso amore che prova nei loro confronti.

In un’intervista rilasciata a Francesca Fialdini all’interno del programma “Da noi a ruota libera”, Dodi Battaglia non ha nascosto il grande cambiamento che, nel corso degli anni, ha avuto il suo ruolo di padre. “E’ cambiato così tanto il mondo e sono cambiato così tanto io da quando ho avuto le prime figlie che quasi le due cose non sono paragonabili. Quando sei più maturo te li godi di più, ci stai di più, i momenti che passi con loro sei dedicato davvero a loro”.

