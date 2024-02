Daniele: “John Travolta non ha dato la delibera per il ballo del Qua Qua”/ Critiche dei giornalisti

E’ esploso il caso John Travolta e il ballo del Qua Qua. Un’esibizione, quella della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, che è stata giudicata dai più imbarazzante, e anche lo stesso attore americano non sembra averla preso bene. Eleonora Daniele, in diretta televisiva stamane a Storie Italiane, ha infatti spiegato che: “Non possiamo mandare in onda le immagini del ballo del Qua qua perchè John Travolta non ce lo permette, un’altra volta probabilmente”.

In collegamento i giornalisti del settore commentano negativamente: “Assolutamente no, non ci è piaciuto – spiega una collega – speravamo si potesse esaltare la bellezza e lo stile di John Travolta in un altro modo, però è stato fatto così, quindi…”. Ernesto Assante, altro giornalista, aggiunge: “Credo che sia un bene non rivederlo, un pezzo senza ironia, un pezzo di storia della tv, una cosa così brutta l’abbiamo visto davvero di rado, riuscire ad usare così male John Travolta… tanti anni fa venne quindi Madonna, in conferenza dopo 5 minuti lei se ne andò per via delle domande che gli stavano facendo, dicendo che avevano usato male il loro tempo, e io penso lo stesso per John Travolta, di una bruttezza indicibile”.

JOHN TRAVOLTA NON HA DATO LA DELIBERA PER IL BALLO DEL QUA QUA, CLAUDIA ROSSI: “IMBARAZZANTE”

Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano, aggiunge: “Mi è piaciuta la seconda serata ma John Travolta è stato uno dei momenti più imbarazzanti, ero da sola sul divano, quindi trovare solidarietà mi fa molto felice, John Travolta non ha concesso i diritti per vedere quello che è accaduto… una storia cinematografica come la sua, nonostante abbia ballato in modo benissimo in quella situazione orribile, però si poteva fare altro”.

E ancora: “Non è stata una gag riuscita e penso che Fiorello se tornasse indietro non lo farebbe, forse John Travolta ha avuto anche un presentimento perchè non ha dato la liberatoria per farla rivedere, ha capito che non sarebbe venuta benissimo”.

