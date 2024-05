Daniele Lazzarin (Danti) compagno Nina Zilli/ “Nostra figlia Anna Blue è indescrivibile magia”

Daniele Lazzarin, in arte Danti, non è solo il compagno di Nina Zilli, ma anche un rapper e cantautore. La coppia si è conosciuta proprio grazie alla musica visto che nel 2021 i due hanno collaborato per registrare il singolo “Tu e d’io”. Galetto fu lo studio di registrazione che ha permesso ad entrambi di innamorarsi e iniziare una relazione importante. Nel 2022 la prima gravidanza di Nina Zilli che ha messo alla luca la figlia Anna Blue a cui la cantautrice ha dedicato un tenerissimo post sui social scrivendo: “da due mesi un unicorno è entrato nella nostra vita e ha portato tutta la sua indescrivibile magia. Due mesi in Blue”.

La nascita di un figlio ti cambia la vita e lo sanno benissimo Nina Zilli e il compagno Danti che, da quando sono diventati genitori della piccola Anna Blue, hanno cambiato tutte le loro priorità. Proprio la cantante a Le Iene ha parlato dell’arrivo della figlia con parole di grande amore: “la bambina che nascerà ha un bel temperamento, e credo che sarà lei a insegnarmi tutto”.

Nina Zilli e il compagno Danti: dal loro amore è nata la figlia Anna Blue

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Daniele Lazzarin, in arte Danti, e Nina Zilli. Dopo la nascita della piccola Anna Blue i due sono più uniti e innamorati che mai, anche se la cantante parlando poco prima della sua gravidanza ha ammesso: “mi ha messo a dura prova, anche se ho capito una cosa importantissima: i sacrifici che ho visto fare da mia madre per me sono cominciati molto prima di quello che pensassi, e vanno celebrati”.

La nascita di Anna Blue è stata accolta con grande amore e gioia anche dal rapper e cantautore che sui social ha postato una foto dall’ospedale della compagna Nina Zilli e della piccola Anna Blue scrivendo: “benvenuta sulla terra. Che questo viaggio abbia inizio!”.

