Daniele, Oriana, Micol e Giaele, “nessuna rissa” in Costa Smeralda/ I nuovi dettagli sulla vicenda

Rissa tra Daniele, Oriana, Micol e Giaele in Costa Smeralda? I retroscena

Nelle ultime ore è esploso sui social un vero e proprio caso attorno ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Come riportato dalla pagina Instagram di The Pipol Gossip, infatti, sarebbe scoppiata una furiosa lite in un locale della Costa Smeralda, che avrebbe visto coinvolti in particolare Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Sul web e sui social se n’è discusso tanto, tra chi ha realmente creduto alla storia e chi invece ha avanzato dubbi e sospetti circa la veridicità dei presunti fatti accaduti.

Si è addirittura vociferato che la causa scatenante della presunta lite fosse Soleil Sorge, che avrebbe salutato e chiacchierato con Daniele provocando la reazione gelosa di Oriana. Ora, però, è in arrivo un nuovo capitolo di questa intricata vicenda e a ridimensionare l’accaduto ci ha pensato Alessandro Rosica, esperto di gossip sui social.

“Nessuna rissa“: Alessandro Rosica ridimensiona l’accaduto su Instagram

L’Investigatore Social, così come si fa chiamare Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram, ha infatti condiviso una story che sintetizza e ridimensiona l’accaduto. La story è stata presto condivisa anche su Twitter da numerosi fan, che sono così venuti a conoscenza della presunta versione dei fatti. “Ma vi pare che 4/5/6 persone, appena uscite dal GF, che hanno fatto tanto discutere, soprattutto dove ci sono Daniele e Oriana che sono sempre in pieno hype, siano arrivate ad una rissa? E nessuna persona ha fatto un solo video o una sola foto e non è riuscita a registrare l’accaduto?“, si è chiesto l’esperto di gossip in riferimento alla presunta lite tra gli ex gieffini.

Ha poi aggiunto: “Ragazzi, dai, è fantascienza, una ca*ata. La verità è che ho parlato direttamente con 2 o 3 persone: vi assicuro che ci sono state solo parole, molto pesanti, e non si è arrivato minimamente ad un accenno di rissa. Anzi, hanno sempre placato la cosa proprio le amiche di tutti e due. Quindi state tranquilli, nessuna rissa, potrebbero confermarvelo anche Micol e tutte quante. Assolutamente nessuna rissa“. Dunque sarebbero volate parole forti ma non vi sarebbe stata nessuna rissa tra Daniele e Oriana, in seguito alla presunta gelosia dell’influencer venezuelana.

Rosica il più intelligente di tutti i gossippari e surgelati non me lo aspettavo pic.twitter.com/fc18ytoP8r — ༒༒ᎠarkN𝕠ra༒༒ (@DarkNora0) July 4, 2023













