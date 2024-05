Daniele Paudice e Gaia Gigli, cos’è successo dopo la scelta a Uomini e Donne?/ Marika torna sui social e…

Daniele Paudice e Gaia Gigli stanno insieme dopo la scelta a Uomini e Donne?

Lo scorso 6 maggio si è registrata la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Le anticipazioni hanno poi annunciato che, senza particolare sorpresa, il tronista ha scelto Gaia Gigli, desideroso di iniziare con lei una storia d’amore. Da allora, i telespettatori che si sono appassionati al percorso della coppia si chiedono cosa sia accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne e se Daniele e Gaia stiano ancora insieme o siano sorti i primi intoppi.

Il loro percorso a Uomini e Donne, d’altronde, non è stato privo di complicazioni. Il tronista, in molte occasioni, si è detto frenato nei confronti della corteggiatrice perché già mamma di un bambino. Motivo per il quale Daniele ci è andato con i piedi di piombo ma, alla fine, non ha che potuto seguire il suo cuore, scegliendola. Gaia gli ha risposto sì e, insieme, hanno abbandonato Uomini e Donne.

Da quel momento non ci sono però aggiornamenti sulla coppia. C’è grande silenzio su Instagram, dove l’ultimo post del tronista di Uomini e Donne risale a febbraio. Un dato comunque non preoccupante, visto che, come noto ai telespettatori storici di Uomini e Donne, le nuove coppie non possono mostrarsi fino alla messa in onda della scelta. Ciò vuol dire che bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di avere la prima foto di coppia ufficiale e gli aggiornamenti sulla loro relazione. È invece tornata attiva su Instagram Marika Abbonato, la corteggiatrice non scelta da Daniele Paudice. La ragazza si mostra in tutte la sua bellezza, col sorriso sulle labbra, e sembra anche lanciare una stoccata al tronista dopo l’addio: “Tutto o niente” è la frase sibillina dell’ex corteggiatrice.

