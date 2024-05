Daniele Paudice e Gaia Gigli dopo la scelta a Uomini e Donne/ “Non ci sto capendo niente”

Scelta Daniele Paudice e Gaia Gigli a Uomini e Donne: le prime parole

Daniele Paudice e Gaia Gigli formano la nuova coppia di Uomini e Donne. La scelta è arrivata nel corso della penultima puntata della stagione al termine di un percorso breve, ma molto intenso. Il percorso di Daniele Paudice, infatti, sul trono di Uomini e Donne, si è conclusa con una scelta emozionante: nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 23 maggio 2024, Daniele, dopo aver rivissuto tutti i momenti più belli vissuti con Gaia e Marika, dopo aver rivisto l’ultima esterna fatta con entrambe le corteggiatrici, ha svelato il nome della sua scelta. Elegantissimo, ma anche agitato, Daniele ha così svelato a Mirka di non averla scelta perché prova un sentimento più forte per Gaia e poi ha svelato a quest’ultima la voglia di conoscerla bene fuori e di provare a costruire un grande amore: la risposta di Gaia, naturalmente, è stata positiva e la coppia ha cominciato ufficialmente una vita insieme.

Una scelta che ha messo d’accordo tutti in studio, in primis Tina Cipollari che, poco prima del momento fatidico della scelta, non solo aveva puntato tutto su Gaia, ma aveva chiaramente ammesso di non volere Marika come scelta. Dopo i momenti emozionanti vissuti in studio, tuttavia, prima di tuffarsi nella quotidianità, Daniele e Gaia hanno rilasciato le prime dichiarazioni da fidanzati ai microfoni di WittyTv: “Io sono ancora un pò destabilizzato…ora ci vuole un pò di tempo per metabolizzare tutto”, ha confessato Daniele mentre Gaia ha aggiunto – “Non ci sto capendo niente”. In camerino, poi, è arrivato il migliore amico di Daniele che ha ammesso di aver sempre fatto il tifo per Gaia.

Scelta Daniele Paudice e Gaia Gigli a Uomini e Donne: il primo selfie di coppia

Dopo aver sperato tanto di essere la scelta non nascondendo la paura di una preferenza di Daniele Paudice per Marika Abbonato, Gaia Gigli può finalmente godersi la sua storia d’amore. Sin dalle prime esterne, Gaia non ha nascosto il proprio interesse per Daniele a cui ha subito svelato di essere mamma: da parte sua, il tronista ha spiegato di non aver alcun problema nel relazionarsi con una mamma ed oggi sono ufficialmente una coppia. Per Daniele e Gaia, i prossimi giorni, saranno importanti perché ritorneranno alla vita di sempre e, probabilmente, l’ex tronista avrà anche modo di conoscere il piccolo Diego ovvero il figlio di Gaia.

Per la coppia, inoltre, arriverò anche il momento di tornare su Instagram dove entrambi hanno pubblicato una serie di storie dedicate alla scelta ricondividendo tutti i contenuti postati da amici, ma anche da fanpage. Per ora, tuttavia, non hanno ancora pubblicato la prima foto insieme come sono solite fare le coppie di Uomini e Donne anche se è arrivato il primo selfie di coppia che, però, è stato pubblicato direttamente dal profilo Instagram di Uomini e Donne.

