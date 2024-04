Daniele Paudice, lite con Valery a Uomini e Donne/ “Hai fatto l’uscita da diva di Hollywood”

Daniele Paudice e Valery: scontro in esterna a Uomini e Donne

Daniele Paudice contro Valery nella puntata di Uomini e donne del 18 aprile 2024. Maria De Filippi ricorda che Valery, nella scorsa puntata, ha accusato Daniele di non essere un uomo di parola lasciando lo studio. La conduttrice, così, manda in onda il filmato del chiarimento tra il tronista e la corteggiatrice in camerino. “Mi hai messo in dubbio come persona e uomo dicendomi che la mia parola vale zero”, dice Daniele.

“E’ quello che hai fatto. Mi avevi detto che mi avresti portata fuori e non l’hai fatto“, ribatte la corteggiatrice a cui Daniele chiede se voglia andare via. “Perché dovrei rimanere? Per farmi i chilometri e restare lì seduta? Mi tratti come una bambolina”, sbotta la corteggiatrice. Daniele sottolinea che le sta dimostrando il proprio interesse. “Vorrei conoscerti, ma mi stai facendo ricredere. Sembra che tu abbia già fatto la scelta”, conclude Valery che, però, ha deciso di tornare.

Daniele Paudice e Valery: confronto a Uomini e Donne

Al termine del filmato, Valery arriva in studio e si accomoda di fronte al tronista. “Mi dispiace per come sono andata via l’altra volta”, spiega la corteggiatrice. “Hai cambiato idea in tre giorni? Hai fatto la sua uscita da diva di Hollywood. Non ci sono giustificazioni in merito alle offese che mi hai fatto“, replica duramente il tronista. “Ho modi burberi ma non offendo. Tu mi hai detto cattiverie”, dice ancora il tronista.

“Io le briciole non le voglio. Sono qui da un mese e mi hai portata fuori solo una volta”, dice ancora Valery. “Se mi hai detto quelle cose su di me, perché sei tornata?”, chiede il tronista. “Perché dovevamo chiarire e mi è piaciuto il regalo che mi hai fatto“, ribatte la corteggiatrice. “L’ho fatto a tutte, non solo a te”, replica Daniele. Nella conversazione interviene Maria De Filippi che fa notare a Valery come le parole che ha detto, per Daniele, siano gravi. “Lui ti sta dicendo che aveva promesso di portarti in esterna, ma sono successe delle cose che non gli hanno permesso di tenere fede ad un impegno preso che avrebbe rispettato il giorno dopo perché è un uomo di parole”, dice la conduttrice. “Se non mi piacevi, ti avrei eliminata“, dice ancora il tronista.

