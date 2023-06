Daniele Potenzoni, un video riapre la speranza/ Il padre: “Potrebbe essere lui”

Un video di pochi secondi potrebbe riaccendere le speranze di ritrovare Daniele Potenzoni, il 36enne affetto da autismo che era scomparso da Roma 8 anni fa, il 10 giugno del 2015, presso la fermata della stazione della metropolitana di Termini. Nelle scorse ore, come si legge su TgCom24.it, è apparso online un filmato di pochi secondi in cui si vede una persona molto simile a Daniele Potenzoni e su cui i famigliari chiedono di indagare per avere maggiore chiarezza. Stando a quanto emerso in queste ore il legale della famiglia dello scomparso dovrebbe presentare formale denuncia, e verrà chiesto alla polizia postale di acquisire il video che una signora ha postato sul profilo Facebook, una donna che da otto anni sta seguendo con interesse la vicenda.

Colombia, 4 bimbi trovati vivi dopo 40 giorni/ Sono sopravvissuti a incidente aereo

“Siamo che convinti che questa sia la volta buona che lo Stato si svegli e faccia ciò che deve per cercare nostro figlio. Con questo video le nostre anime si sono riaccese: siamo convinti che Daniele sia ancora vivo”, le parole di Francesco Potenzoni, papà del giovane originario di Pantigliate (Milano). Il giorno della scomparsa il ragazzo si era recato a Roma per prendere parte all’udienza di Papa Francesco e assieme a lui vi erano accompagnatori e volontari. Non si capisce bene come, forse a causa della folla, fatto sta che Potenzoni venne perso di vista e alla fine risultò scomparso.

Greta Thunberg si diploma: “Oggi è il mio ultimo sciopero”/ “Ma la protesta continua”

DANIELE POTENZONI, IL VIDEO COMPARSO ONLINE: UN RAGAZZO CON UNA FELPA UBRIACO

“Inutile dire che queste immagini ci hanno colpito – ha continuato il papà di Potenzoni -. Il video è stato postato da una signora alcuni giorni fa sul profilo Facebook che segue la vicenda di mio figlio. L’utente ci ha raccontato di essersi imbattuta in questo video navigando su Instagram ed ha subito pensato a Daniele”. E ancora: “Non è escluso che possa trattarsi di un video girato all’estero – aggiunge Francesco Potenzoni, – per questo stiamo valutando di sollecitare agli inquirenti anche una eventuale rogatoria”. Nel filmato in questione si vede una persona in un bosco con una felpa rossa, vicino un bicchiere di birra, poi il video termina con una voce fuori campo che in russo dice “Arnold Schwarzenegger nel film Terminator”.

Giulia Tramontano, video ultimo viaggio/ 29enne ha incontrato amante di Impagnatiello

In un secondo filmato si vede la stessa persona a terra. “Quello che ci colpisce è la somiglianza della persona che compare – aggiunge e conclude il padre -. Io ricordo bene che nei giorni in cui scomparve Daniele a Roma furono portati via dalla zona della stazione molti clochard che vivevano in quell’area: tra loro potrebbe esserci finito anche mio figlio”. Qui il link del video in questione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA