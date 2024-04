Daniele Radini Tedeschi, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024/ “Sono vecchio dentro e…”

Daniele Radini Tedeschi, chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024

Daniele Radini Tedeschi è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2024. Lo sbarco in Honduras è avvenuto nella seconda puntata in onda questa sera e, assieme a lui, a dare il via a questa nuova esperienza è anche l’attore Francesco Benigno. Ma chi è il nuovo naufrago pronto a mettersi in gioco nel reality? Rinomato storico e critico d’arte, Radini Tedeschi si è laureato in storia dell’arte moderna alla Sapienza di Roma e ricopre le cariche di vicepresidente del comitato per le celebrazioni de il Sodoma.

Inoltre, è stato direttore artistico delle prime tre edizioni della Esposizione triennale di arti visive a Roma, oltre ad aver ricoperto incarichi importanti, come quello presso la Biennale di Venezia. In particolare, è esperto di pittura rinascimentale e barocca ed autore di monografie su Sodoma e Caravaggio. Daniele Radini Tedeschi è anche una vecchia conoscenza della televisione: nel 2019, infatti, è stato opinionista a Vieni da me, programma allora condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Daniele Radini Tedeschi nella clip di presentazione: “Vivo il dongiovannismo“

Daniele Radini Tedeschi è così pronto a tuffarsi in questa nuova avventura, l’Isola dei Famosi 2024, e a mettersi in gioco in Honduras. Nel corso della clip di presentazione, mandata in onda durante la seconda puntata di stasera, si è così ironicamente presentato: “Sono vecchio dentro, ho un’anima antiquata, tutte le epoche potrebbero essere giuste e quello sbagliato potrei essere io“. Poi, ha aggiunto: “Non mi piace essere simpatico, perché la simpatia porta sempre un impegno. Con le donne chi è antipatico ha più successo“.

Misteriose anche le informazioni sulla sua vita privata. Attualmente il neo-naufrago si è detto single, pur definendosi un eterno Dongiovanni: “Il termine single è un termine moderno e non posso utilizzarlo: io vivo la condizione del dongiovannismo, che è una dimensione dell’anima“.











