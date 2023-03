Daniele Scardina come sta: esce da terapia intensiva/ “Sarà lunga, ma fuori pericolo”

Arrivano buone notizie per coloro che si stanno domandando come sta Daniele Scardina: il Toretto, infatti, è uscito dalla Terapia Intensiva a distanza di un mese dal ricovero. Ad annunciarlo, con un post sul suo account Instagram, è stato il fratello Giovanni, che nelle settimane successive al terribile malore non ha mai smesso di aggiornare i followers in merito al suo stato di salute. “Le condizioni cliniche continuano a migliorare, adesso proseguirà il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato”, ha scritto.

Il percorso sarà lungo, ma i segnali sono positivi. “La sua battaglia non è finita, ma possiamo finalmente dire che non è più in pericolo di vita. Impossibile trovare le parole per ringraziare l’equipe medica della Terapia Intensiva dell’Istituto clinico Humanitas, che in queste settimane si è presa cura di Daniele in maniera straordinaria”, ha aggiunto. “Altrettanto impossibile è descrivere la gratitudine che proviamo per il nostro Dio che ha accompagnato i medici, Daniele e tutti noi in questo difficile percorso”.

Daniele Scardina come sta: esce da terapia intensiva. Il post del fratello Giovanni

Giovanni Scardina, il fratello di Daniele Scardina, nell’annunciare che il pugile sta finalmente meglio ed è uscito dalla Terapia Intensiva, ha voluto anche ringraziare tutte le persone che in queste settimane hanno atteso con ansia di sapere quali fossero le sue condizioni di salute dopo il drammatico malore accusato in allenamento.

“Grazie a voi per la vicinanza che ci avete dimostrato camminando al nostro fianco in questo terribile momento, è bello sapere che in tantissimi hanno avuto un pensiero per la nostra famiglia. La strada è in salita, ma noi abbiamo fede”, ha concluso. Innumerevoli i commenti scritti dagli utenti sotto al post con l’obiettivo di dare forza al Toretto. La speranza è che quest’ultimo possa presto tornare alla normalità.

