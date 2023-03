Daniele Scardina, come sta?/ Manager: “Encefalogramma ok, medici preparano risveglio”

Le condizioni di Daniele Scardina sarebbero in netto miglioramento. Ricorriamo al condizionale per mera scaramanzia, ma il pugile – noto con il nome di battaglia “King Toretto” – starebbe dando segnali positivi dopo il malore che l’ha colpito martedì 28 febbraio 2023 al termine di una sessione di allenamento presso una palestra di Buccinasco. L’atleta si trova ricoverato da quel momento alla clinica “Humanitas” di Rozzano (Milano), dove era stato urgentemente operato alla testa, con un intervento complesso, durato 4 ore, ma “tempestivo e tecnicamente riuscito”.

"Grande Fratello Vip vergogna nazionale"/ Il Codacons non perdona: duro attacco...

Il manager di Daniele Scardina, Alessandro Cherchi, ha fornito un aggiornamento che lascia ben sperare: “È stato sottoposto a un encefalogramma che ha dato ottimi risultati, quindi è una buona notizia – si legge sul ‘Corriere della Sera’ –. I medici ci dicono che stanno iniziando la diminuzione del dosaggio dei farmaci per consentire il processo di risveglio nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando accadrà, ma ci sono buone sensazioni”.

Luca Salatino e Soraia a Temptation Island?/ Decisione presa e appello per C'è posta per te

DANIELE SCARDINA, COME STA? MEDICI PREPARANO RISVEGLIO, IMPOSSIBILE PREVEDERE EVENTUALI DANNI NEUROLOGICI

Così, mentre il mondo dello sport (e non solo), continua a pregare per Daniele Scardina – boxeur molto credente -, l’équipe medica si appresta a risvegliarlo gradualmente, anche se l’incognita più grande e preoccupante è quella legata agli eventuali danni neurologici che “King Toretto” potrebbe avere rimediato per via del malore. Qualsiasi tipo di previsione, in questo senso, è prematura e, soprattutto, risulterebbe priva di fondamento scientifico. Occorrerà aspettare che Daniele Scardina riapra gli occhi per verificare in toto le sue condizioni.

Laura Freddi choc: "Lanciai TV contro un mio ex"/ "Faceva feste con ragazze a casa nostra, mi tradiva"

Ricordiamo che, citando le frasi del suo manager, quel 28 febbraio “Daniele aveva appena effettuato un allenamento normale, non specialmente impegnativo, uno di quelli che si fanno tutti i giorni. Non ha subìto colpi duri o particolari, non è caduto né ha sbattuto la testa. Si è sentito male negli spogliatoi poco prima di entrare sotto la doccia ed è stato immediatamente soccorso dai presenti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA