Daniele Schiavon/ Uomini e Donne: prima il bacio, poi l’addio a Giulia Quattrociocche

Daniele Schiavon lascia il trono classico di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, venerdì 15 novembre. Il corteggiatore romano che ha conquistato le attenzioni di Giulia Quattrociocche sin dalla prima esterna, si alza e lascia lo studio di fronte all’atteggiamento della tronista. Tutto comincia con quanto accaduto nella precedente puntata. Dopo aver ricevuto una segnalazione secondo la quale Daniele sarebbe già fidanzato, Giulia, in preda alla disperazione, si è lasciata andare ad un pianto disperato in camerino. Maria De Filippi ripartirà proprio da quel momento. Daniele raggiungerà la Quattrociocche per darle una spiegazione. Trovandola in lacrime, il corteggiatore non riuscirà a trattenere i propri sentimenti e, dopo un confronto molto sentito, tra i due scatterà anche il bacio. Tornati in studio, però, la situazione precipiterà.

DANIELE SCHIAVON LASCIA IL TRONO DI GIULIA QUATTROCIOCCHE A UOMINI E DONNE

Nonostante il rapporto sempre più intenso con Giulia Quattrociocche, in puntata, Daniele Schiavon esprimerà la propria delusione. Il corteggiatore, infatti, ammetterà di non riuscire ad esprimersi come vorrebbe puntando il dito contro Alessandro. Daniele, infatti, ribadirà di non avere nulla da nascondere, a differenza del rivale sul quale girerebbero voci su ciò che farebbe in discoteca. Le dre affermazioni di Daniele scateneranno la reazione di Giulia che difenderà Alessandro dichiarando di voler arrivare fino in fondo e di voler scoprire da sola la verità su Basciano. Una presa di posizione che porterà Daniele ad alzarsi e a lasciare lo studio. Cosa farà Giulia? Andrà a riprendersi il corteggiatore che, per primo, le ha fatto battere il cuore? Dalle anticipazioni, però, sappiamo che quello di Daniele non sarà un addio definito. Per lui e Giulia, infatti, è previsto un lieto fine.

