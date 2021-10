Daniele Silvestri e Roberto Libertini, ex Simona Cavallari/ Due grandi amori, ma…

Daniele Silvestri e Roberto Libertini sono gli ex compagni di Simona Cavallari, mamma e attrice di successo. L’attrice di tantissimi film e fiction di successo tra cui vale la pena ricordare “Squadra Antimafia” è stata legata a lungo al cantautore Daniele Silvestri. Una grandissima storia d’amore durata per nove anni dal 2000 al 2009. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: il primogenito Paolo Alberto nel 2002 seguito l’anno dopo dalla nascita del fratellino Santiago Ramon. Nonostante la nascita dei figli però Simona e Daniele ad un certo punto hanno deciso di lasciarsi prendendo due strade diverse. Per l’attrice è stato un momento terribile e molto doloroso al punto tale da aver pensato anche alla possibilità di compiere un gesto estremo: il suicidio. A raccontarlo è stata proprio l’attrice in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna: “non lavoravo, poi sono venuti i problemi con Daniele. E’ stato un periodo difficile. Era un oscuro senso di colpa”.

La Cavallari parlando della fine della storia d’amore con Daniele Silvestri ha raccontato: “mi sono ritrovata da sola, anche Daniele non riusciva a capirmi. Siamo stati malissimo, anche se fu lui a decidere la separazione”. Una separazione sofferta per l’attrice che per un attimo ha fatto anche un pensiero folle, che per fortuna non ha mai compiuto.

Simona Cavallari: dopo Daniele Silvestri l’amore con Roberto Libertini

Simona Cavallari e Daniele Silvestri dopo la separazione e un momento di grande difficoltà per l’attrice sono riusciti a trovare un equilibro. Oggi i due ex hanno un buon rapporto e sono molto complici l’uno per l’altra non a caso per il bene dei due figli Paolo Alberto e Santiago Ramon. “Adesso, dopo tanti anni, mi ha chiesto scusa. Di non aver capito i miei problemi di allora dopo i due parti, lo scombussolamento della gravidanza, l’allattamento” ha raccontato la Cavallari.

Dopo la fine della storia d’amore con Daniele Silvestri, l’attrice ha ritrovato il sereno tra le braccia di Roberto Libertini. Un altro amore per l’attrice che è stata legata per diverso tempo all stunt-man che le ha insegnato anche ad andare in motocicletta. Dal loro amore è nato il terzo figlio dell’attrice Levon Axel. Purtroppo anche questa storia è naufragata non senza problemi. Oggi l’attrice è impegnata con l’imprenditore Giovannino Glorio.

