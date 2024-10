Ci sarebbe la fine di una storia d’amore dietro il periodo nero di Simona Cavallari

Forse non tutti sanno che la celebre attrice televisiva Simona Cavallari in passato ha dovuto fare i conti con la depressione. L’attrice di Storia di una famiglia perbene e Viola come il Mare ha combattuto a lungo contro quella che viene definita da molti l’ombra o la bestia nera. La terribile spirale per Simona si è innescata dopo la rottura con il fidanzato di allora Daniele Silvestri, un periodo difficilissimo dal punto di vista emotivo per la Cavallari. In una intervista rilasciata a Verissimo, ha ricordato i momenti più difficili della sua battaglia, iniziata appunto dopo la fine di una grande storia d’amore.

“La tristezza è arrivata quando io e Daniele ci siamo lasciati. In quel momento si è spaccato il sogno di costruire una famiglia”, ha ammesso l’attrice. Un lungo periodo colmo di difficoltà, oggi finalmente superato dato che Simona parla al passato della depressione: “Non volevo più vivere, perché non sognavo più e se non hai sogni appassisci, stavo appassendo”.

Simona Cavallari, la lotta contro la depressione e la delusione lavorativa

Al di là di condividere la sua esperienza col pubblico di Verissimo, Simona ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutte le persone che vivono delle difficoltà per via di una separazione. “Mi piacerebbero che non si sentissero sole. Io capivo che nessuno attorno a me comprendeva quel che accadeva, mi dicevo che avevo tutto, ero giovani con figli sani, ma io stavo appassendo”.

Per Simona Cavallari, i momenti difficili non sono mancati anche in carriera. Infatti ha raccontato di esserci rimasta molto male per essere stata estromessa dalla serie Viola come il Mare, senza nemmeno un preavviso o una comunicazione ufficiale. Una lamentela nei confronti della produzione, dalla quale evidentemente si sarebbe aspettata un trattamento differente.