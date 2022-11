Daniele suicida per finto amore virtuale/ Padre “pene più severe per salvare ragazzi”

Daniele, 24 anni, si è suicidato l’anno scorso dopo aver scoperto che la ragazza conosciuta in chat durante la pandemia, di cui si era innamorato senza poterla conoscere di persona a causa delle restrizioni, non era mai esistita. Il 6 novembre il 64enne che si nascondeva dietro quello e altri profili falsi si è suicidato a sua volta a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, dopo un servizio di Le Iene che lo avrebbe reso riconoscibile nel paese in cui viveva. Storie Italiane affronta il duplice dolore di questa tragedia, mandando in onda stralci di chat tra Daniele e Irene, la ragazza dietro cui si celava in realtà il 64enne. In diretta interviene anche Roberto, il padre di Daniele.

“Stiamo cercando di lanciare un messaggio scrivendo una lettera al governo – racconta il padre del ragazzo a Eleonora Daniele – perché è giusto che si inaspriscano le pene per chi commette questi reati, perché dietro ci sono delle vite che sono finite male, prima ancora di Daniele”. E confessa di sognare un futuro in cui “altri ragazzi non finiscano come mio figlio”, poiché “non potrei pensare oltre ai ragazzi che possono finire così, altri genitori e altri fratelli che possano vivere un dolore del genere. Adesso che ci sto dentro è una cosa distruttiva”.

Daniele suicida a 24 anni per la finta Irene conosciuta online: il padre “mi chiedo perché mio figlio non ha parlato”

Roberto, il padre di Daniele che si è suicidato 14 mesi fa in seguito a un raggiro online, confessa a Storie Italiane che “la scoperta è stata amara, mi chiedo perché mio figlio non mi ha parlato”, e ricorda che “avevamo un ottimo rapporto e lavoravamo insieme, mi chiedo sempre se potevamo risolverla”. Una relazione, quella con la finta Irene conosciuta sui social e dietro cui si celava in realtà un 64enne, nata durante le restrizioni della pandemia. “Non si era isolato durante il covid, facevamo la vita di sempre” racconta il padre, ribadendo che “mio figlio non era uno sprovveduto, era molto intelligente, era un ragazzo tranquillissimo”.

Un raggiro studiato nei minimi dettagli come svela la puntata odierna di Storie Italiane: un giorno Daniele si era recato a una sagra a Forlì e in seguito aveva ricevuto un messaggio dalla falsa Irene, in cui affermava di averlo visto e aveva descritto con precisione com’era vestito il giovane quel giorno. E alla sua richiesta di capire come mai non si fosse presentata, lei aveva affermato di essere stata impegnata con la famiglia.

Una manipolazione, quella di cui è stato oggetto Daniele, avvenuta attraverso tre profili: quello di Irene, quello del fratello di lei e dell’amica Claudia, tutti alter ego del 64enne che si è suicidato due giorni fa. Storie Italiane diffonde uno stralcio dell’interrogatorio dell’uomo: “sono molto rammaricato per la morte di Daniele ma non ho mai fatto nulla per indurlo a compiere quel gesto” ha affermato. “Ho conosciuto Daniele su un sito di incontri. Mi sono presentato come una donna di nome Irene Martini, scrivendogli anche parallelamente, utilizzando la mia mail – ha raccontato – Anche via mail mi presentavo come Claudia, tanto che ci ho fatto amicizia anche con quest’altra identità, dandogli anche diversi consigli su come comportarsi con la persona per cui aveva letteralmente dichiarato più volte di aver perso la testa, ovvero l’altra mia identità, Irene Martini”.

Storie Italiane ha anche riportato stralci delle chat tra Daniele e la finta Irene Martini. “Scusami, non voglio insistere più, promesso. Ma tu mi sei stata d’aiuto, tantissimo cavolo e non posso fare altro che ringraziarti per questo. Ma ti scongiuro, quando sarai più calma dimmi questa cosa, perché mi è crollato il mondo addosso” scrive Daniele, dopo aver scoperto che le foto di Irene appartenevano a una modella. “Si può sapere perché continui a farmi crede queste cose? Di essere chi non sei? – scrive Daniele l’1 settembre 2021 – Per favore, ti imploro di smettere di farmi credere queste cose, sto troppo male”. E la risposta di Irene: “ascolta bene una cosa e ascoltala per l’ultima volta perché mi hai veramente esasperata! Non so cosa ti sia messo in testa ma io sono realmente Irene e sono quell’Irene che purtroppo ha avuto la sfortuna di innamorarsi di un personaggio come te!”.

