Danielle di X Factor 2024 è senza dubbio uno dei concorrenti più particolari mai visti sul palco del talent. Capelli lunghi curati in maniera maniacale, uno stile unico nel vestire, tra gonne e camicie con la cravatta e stivali neri. Ma a colpire tutti è la sua voce, graffiante e drammatica allo stesso tempo. Eppure Danielle divide il pubblico, sempre di più ad ogni puntata. Già nello scorso live Manuel Agnelli – suo giudice – aveva raccontato a Jake La Furia di come Danielle sia “divisivo”. Insomma, c’è chi lo ama e chi proprio non lo capisce.

X Factor 2024 Live show, 3a puntata/ Diretta e eliminati: Mimì, che energia con "I will survive"!

Nell’ultima puntata di X Factor 2024 ha cantato “Lugano Addio” di Ivan Graziani incantando il pubblico per l’interpretazione anche se tantissimi si sono indignati per via delle diverse stonature durante la canzone. In effetti Danielle non è riuscito a mantenere tutte le note, specialmente all’inizio quando forse l’emozione la faceva da padrona. Sui social, però, si sono susseguiti i commenti di chi non l’ha considerato all’altezza della situazione: “Ragazzi ma ha stonato….come fate a dire che è stato bravo?” si legge su X: “Basta con la storia “voce particolare, il timbro, etc, etc” Non sa cantare, stona palesemente e canta con le vocali aperte“.

Punkcake, come sta andando a X Factor 2024? "Scarichi nell'ultima puntata"/ Fan: "Incasinati senza senso"

X Factor 2024, l’assegnazione di Danielle per la puntata sulla Disco Music

Danielle di X Factor 2024 andrà in finale? Nonostante la polemica sulle stonature della scorsa puntata, l’artista rimane tra i preferiti del programma. A conquistare tutti è il timbro della sua voce, unico e allo stesso tempo dal sapore antico: Danielle sembra davvero uscito dagli anni ’80 ed è anche per questo che il pubblico lo ama. Oltretutto, la sua personalità apparentemente incomprensibile incuriosisce i fan del talent che non vedono l’ora di scoprire qualcosa in più su di lui e qualche segreto sulla sua vita privata.

El Ma prossima eliminata di X Factor 2024? La prossima assegnazione fa paura/ "Non avrà seconda possibilità"

Ma ora passiamo alle assegnazioni di Danielle di X Factor 2024, cosa canterà nella puntata di giovedì 7 novembre? Il live è tutto dedicato alla musica dance, per cui anche Danielle sarà protagonista di una serata all’insegna del ballo sfrenato. Manuel Agnelli ha scelto per lui “Salirò” di Daniele Silvestri, un pezzo amatissimo dagli italiani che senza dubbio è entrato a far parte della storia del nostro Paese. Pronti per la terza puntata di X Factor 2024? Chi verrà eliminato? Secondo i pronostici, di certo non Danielle!