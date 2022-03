Danika Mori ha vinto Pornhub Awards 2022/ Italiana sul podio: miglior performer…

Danika Mori ha vinto i Pornhub Awards 2022, portando anche la bandiera dell’Italia sul podio della cerimonia che premia le performance migliori caricate sul noto portale a luci rosse, riservato agli adulti. La 32enne siciliana si è aggiudicata il premio come “miglior performer sq*irting” dell’anno, conseguito anche grazie alle oltre 800mila persone che la seguono sul sito. Come si legge nel regolamento del premio, quest’anno Pornhub ha inteso dare pieni poteri ai propri utenti, consentendo loro di vestire i panni dei giurati e di devolvere parte del budget che avrebbe dovuto essere investito in una serata evento alle associazioni di categoria per la tutela giuridica, medico-sanitaria dei lavoratori del p*rno.

Si tratta del terzo riconoscimento Pornhub che Danika Mori può fregiarsi di esporre nella propria bacheca. Un titolo che ben tratteggia la dimensione della popolarità della giovane, inserita nel novero delle venti donne più seguite nei siti hard a livello internazionale.

DANIKA MORI E LA VITTORIA AI PORNHUB AWARDS 2022: UNA CARRIERA INIZIATA PER GIOCO INSIEME AL SUO COMPAGNO

Danika Mori, vincitrice dei Pornhub Awards 2022, deve gran parte del suo successo alla bellezza, ma anche e soprattutto al suo partner, Steve Mori, insieme al quale ha iniziato la sua carriera, avviata per gioco su iniziativa dell’uomo. Evidentemente, di fronte alla macchina da presa i due funzionano, tanto che in breve tempo hanno cominciato a incamerare autentiche cifre da capogiro, che li hanno indotti i due a continuare in questo settore, finendo per vivere unicamente di questo.

Come se non bastasse, Danika Mori e il suo compagno non sono soltanto compagni di riprese over 18, ma si amano anche nella vita reale, che condividono ormai da più di dieci anni, nei quali la fama dell’attrice è aumentata a dismisura, conducendola alla conquista di enormi soddisfazioni professionali, con premi da “top performer” del mondo dei video p*rno, che l’hanno consacrata regina di diverse “specialità”, non ultima appunto lo sq*irting.

