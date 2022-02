Gf Vip 2021, comunicato: “Troppe mancanze di rispetto”/ “Budget spesa dimezzato”

Alla fine della puntata di ieri del Gf Vip 2021, il presentatore Alfonso Signorini, poco prima di far entrare in studio l’eliminato Gianmaria Antinolfi, ha dovuto leggere una lettera “choc” ai concorrenti della casa più spiata d’Italia. Dopo aver aperto l’audio con la dimora si è rivolto così ai suoi vipponi: “Mi è arrivata una busta… adesso vi chiedo un momento di grande attenzione, perchè devo leggervi un comunicato che mi ha fatto recapitare il Grande Fratello, che non avrei mai voluto leggervi. Devo dirvi una cosa, ho cercato in tutti i modi di far cambiare l’idea al Grande Fratello però leggendo questo comunicato credo proprio che il Grande Fratello abbia ragione, ve lo leggo. scusate che devo cambiare gli occhiali, sono cieco come una talpa, sono sordo, chi me se piglia più…”.

A quel punto Alfonso Signorini ha letto il comunicato, riguardante la decurtazione del budget per la spesa della settimana: “Come sapete – si legge sulla nota del Gf Vip 2021 – la vita nella casa dovrebbe essere regolata oltre che da alcune norme anche dal semplice e basilare buon senso, che però nella vostra convivenza ultimamente sembra mancare e non poco. Sottrarsi al richiamo del Gf in confessionale, rifiutarsi di indossare i microfoni nonostante ripetuti avvertimenti, fumare in sauna o addirittura in casa o anche in bagno, non sono solo infrazioni del regolamento ma evidenti mancanze di rispetto nei riguardi dei vostri stessi compagni e del pubblico che vi segue costantemente 24 ore al giorno”.

COMUNICATO AL GF VIP 2021, KATIA RICCIARELLI: “SONO CONTENTA…”

Quindi il comunicato del Gf Vip 2021 letto da Alfonso Signorini conclude così: “Ci spiace ma il limite è stato superato da voi troppe volte. E’ chiaro che non è colpa di tutti ma solo di alcuni, però, per la colpa di questi alcuni si va di mezzo tutti, e quindi, per queste ragioni, il vostro budget settimanale, verrà decurtato del 50 per cento”.

Chiudetemi la casa grazie, ha detto a quel punto il presentatore, prima dei commenti di alcuni concorrenti come ad esempio Miriana Trevisan, visibilmente amareggiata “Ragazzi…”, mentre Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Son contenta, mangeremo fagioli e riso in bianco tutta settimana…”.

