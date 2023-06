Danilo D’Ambrosio, lettera di addio all’Inter con polemica/ “Avrei voluto chiudere qui…”

Ha detto addio all’Inter dopo nove stagioni il terzino Danilo D’Ambrosio e lo ha fatto non senza polemica. Il calciatore nerazzurro dopo 284 partite con addosso la casacca dei meneghini, uno scudetto, due supercoppe italiane, due Coppa Italia e una finale di Champions League, saluterà la sua squadra con il contratto in scadenza. Il 34enne difensore non ha ricevuto la proposta di prolungamento sperato (un biennale), di conseguenza sarà costretto a dire addio al club di Corso Vittorio Emanuele. Il congedo è giunto via social, attraverso Instagram, e come detto sopra non è stato lieve, anche perchè lo stesso Danilo D’Ambrosio racconta di aver sperato in un rinnovo contrattuale, terminando così la propria carriera con addosso la maglia dell’Inter, ma senza ottenere quanto richiesto.

“Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire..) ma ciò non è stato possibile – esordisce l’ormai ex calciatore nerazzurro – peccato!”. Quindi ha proseguito: “INTER per me significa famiglia; Famiglia come quella che io e mia moglie abbiamo scelto e desiderato di creare proprio qui, nel posto in cui siamo cresciuti, amando questa maglia e vivendone gioie e dolori. Famiglia come quella composta da tutti i membri dell’Inter con cui giorno dopo giorno abbiamo lavorato per portare l’Inter dove merita e sono certo che continueranno in questa direzione!”.

DANILO D’AMBROIO: “E’ STATO UN VIAGGIO DI AMORE E PASSIONE…”

E ancora: “È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà. Sempre e solo per il bene dell’Inter! Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia e sono certo che sarà un pezzo della nostra vita che ci porteremo per sempre nel nostro cuore!”.

Quindi i ringraziamenti finali: “Grazie a chi mi ha sempre supportato ed apprezzato, a chi ha cambiato idea e a chi no… perché tutti avete contribuito alla mia crescita professionale e reso un uomo equilibrato nelle valutazioni! Milano siamo solo noi.. e so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio e a lui racconterò…. Vi abbraccio forte, Danilo”.

