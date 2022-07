Danilo Galligari e Eleonora Boi si sono sposati/ Torta gigante e addobbi floreali…

Danilo Galligari e Eleonora Boi hanno detto sì, i dettagli del matrimonio

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi si sono sposati. La coppia è convolata a nozze nella giornata ieri nella bellissima cornice del Golfo degli Angeli, in Sardegna. Il matrimonio è arrivato a due anni di distanza dalla nascita della loro prima figlia, Anastasia. Per l’occasione, la giornalista ha sfoggiato un abito bianco con delicati ricami in pizzo e un importante strascico. Danilo ha invece optato per un abito scuro, camicia bianca e papillon. Dai social sono trapelate le foto del matrimonio faraonico. Gli sposi hanno deciso per l’occasione di lasciare gli Stati Uniti per celebrare le nozze nella città d’origine di Eleonora Boi.

La coppia ha pronunciato il fatidico sì alla presenza di amici e parenti. Il ricevimento si è tenuto a Villa d’Orri e i festeggiamenti sono stati in grande stile. Il giardino è stato addobbato di luci e degli artisti si sono esibiti per intrattenere i presenti al matrimonio. Magnificente la torta tanto che sui social il fratello dello sposo ha scritto: “NBA size” riferendosi alla grandezza. Prima di questo importante traguardo, Danilo Gallinari e Eleonora Boi avevano vissuto un periodo delicato. I due avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione ma poi dopo qualche tempo c’era stato un riavvicinamento. Dopo che la crisi era stata scongiurata, nella loro vita a portare gioia è arrivata la prima figlia Anastasia.

Danilo Galligari e Eleonora Boi, chi erano gli invitati al matrimonio?

Danilo Galligari e Eleonora Boi vivono stabilmente negli Stati Uniti. Danilo gioca nei Boston Celtics mentre Eleonora è una giornalista sportiva. Al momento lavora a Sport Mediaset e si occupa anche di basket che è lo sport del marito. Danilo e Eleonora hanno coronato ieri il loro sogno d’amore e nel pomeriggio si sono scambiati l’eterna promessa mentre la festa per gli invitati si è svolta davanti al mare.

Tra gli invitati al matrimonio erano presenti alcuni compagni di squadra dell’Nba come Bogdan Bodnanovic, Jusuf Nurkic, il suo primo coach Alberto Sacchi e gli amici di sempre Giacomo Devecchi e Mitch Poletti, ma anche il dirigente NBPA Matteo Zuretti insieme a Riccardo Fois. Presente la figlia Anastasia che non poteva certo mancare al grande giorno di mamma e papà. Gli invitati hanno condiviso sui social le foto di questa magnifica giornata che documentano il clima di festa della coppia che ha raggiunto questo traguardo importante. Il ricevimento si è svolto in un giardino bellissimo che ha ospitato luci e addobbi meravigliosi per questa occasione unica.

