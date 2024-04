Danilo Petrucci, come sta dopo incidente in motocross/ “La caduta più spaventosa”: sarà operato

Paura per un altro pilota: stavolta è Danilo Petrucci a rimanere coinvolto in un incidente. Dopo il grande spavento per Andrea Dovizioso, che si è infortunato qualche giorno fa, anche l’ex compagno di squadra ai tempi della Ducati ha rischiato grosso per la passione per il motocross. Il pilota di Terni, che ora gareggia per il team Barni Spark Racing team nel Mondiale Superbike, si è fatto male giovedì 11 aprile. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’incidente è avvenuto sulla pista di Cingoli, vicino Macerata. Per quanto riguarda le sue condizioni di salute, Petrucci ha riportato la frattura della mandibola, della scapola della clavicola destra, ma è rimasto cosciente. Il pilota dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, intanto ha pubblicato una foto e un commento su quanto accaduto dall’ospedale di Cingoli, dove si trova attualmente ricoverato.

Inoltre, ha fornito una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente. «Durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho preso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ho accelerato e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola, oltre a varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere», ha scritto Danilo Petrucci.

LA PASSIONE DI DANILO PETRUCCI PER LA MOTOCROSS

Come altri piloti coinvolti nelle gare su pista, anche Danilo Petrucci si allena praticando fuoristrada. Questa disciplina viene scelta perché contribuisce a sviluppare resistenza, a migliorare i riflessi e il controllo della moto. Infatti, l’allenamento con la motocross era fissato in vista della prossima gara in Olanda. Petrucci la pratica fin da piccolo, infatti ha anche partecipato a tornei riservati agli esordienti. Quando competeva nel Motomondiale, racconta il Corriere della Sera, si allenava con l’amico Valentino Rossi, che tra l’altro nel 2017 si fratturò tibia e perone in sella a una moto da enduro.

Danilo Petrucci è ritenuto un pilota di discreto livello anche con le ruote artigliate, proprio come Andrea Dovizioso, che invece ha riportato le fratture di clavicole e alcune costole. Petrucci dall’anno scorso è impegnato in Superbike, dove ha concluso la prima stagione al settimo posto, salendo in due occasioni sul podio. Aveva anche cominciato bene l’attuale stagione, con un terzo posto in Australia, ma ora per l’incidente in motocross deve fermarsi.

