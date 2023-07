Danilov: “Putin re nudo”/ “Orban lo sostiene? Come i politici che appoggiavano Hitler”

Il capo della sicurezza di Zelensky, Oleksiy Danilov, al Die Welt fa il punto sulla fase in corso nella guerra in Ucraina. Prigozchin, capo di Wagner, ha messo in dubbio il potere di Putin ma questo non lo renderà più aggressivo per l’ucraino: “Putin era, è e sarà aggressivo in futuro. Niente è cambiato. Quello che è successo a Kramatorsk è un’ulteriore prova che Putin è un terrorista. Quale pazzo bombarda un caffè con bambini e civili innocenti seduti lì?”. Prigozhin è stato recentemente in Bielorussia: “Vedremo presto se Putin lo elimina. Prigozhin ha dimostrato che in Russia non c’è potere statale, che Putin non gode più di alcun appoggio e nessuno lo protegge. Putin è un re nudo. È possibile che Prigozhin non rimanga a lungo in Bielorussia, perché ha un esercito e legami diretti con le sfere della difesa e dell’intelligence della Russia. In tal senso rimane una minaccia per Putin” spiega Danilov.

La rivolta di Prigozhin ha distratto Putin ma l’Ucraina non ha sfruttato il vantaggio: “C’è molto da fare davanti, ma è una situazione complicata. Ogni giorno facciamo progressi, a poco a poco, anche se affrontiamo circostanze difficili. Ma continueremo a combattere finché non ripristineremo i confini del 1991. Gran parte dell’area che i russi detengono è pesantemente minata. Dobbiamo liberare faticosamente ogni metro che conquistiamo dalle mine. Questo richiede molto tempo ed è molto complicato”.

“Orban si comporta come i politici degli anni ’30”

A fine maggio, il ministro della Difesa Resnikov ha parlato di un possibile fornimento di aerei da combattimento Eurofighter da parte della Germania all’Ucraina. Danilov spiega al Die Welt: “Attualmente stiamo formando una coalizione di stati di jet da combattimento, i modelli F16 ma questo non significa che rimanga così. Chiamerò il comandante dell’aeronautica Mykola Oleschuk e chiederò”. In diretta, il capo della sicurezza di Zelensky chiama proprio Mykola Oleshchuk, che conferma: “Sì, è una priorità per l’Air Force avere gli Eurofighter”.

Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente annunciato di voler parlare di nuovo con Putin perché “necessario”. “Se Herr Scholz ritiene necessario parlare con Satana, dovrebbe farlo” spiega Danilov. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha predetto che l’Ucraina avrebbe perso perché avrebbe presto esaurito i soldati: “Rispondere a Orbán significa prima di tutto scendere al suo livello” spiega l’ucraino. “Orbán sostiene Putin e si comporta esattamente come i politici degli anni ’30 che sostenevano Hitler. Orbán si aspettava che la Russia conquistasse l’Ucraina in tre giorni. Quando vinceremo, ci sarà un altro primo ministro in Ungheria e sosterrà l’Ucraina perché gli Orbán vanno e vengono. Nella Repubblica Ceca c’è stato anche per molto tempo un presidente filorusso, oggi non esiste più”.











