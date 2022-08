Danti fidanzato Nina Zilli/ “Decidemmo di isolarci assieme durante lockdown e oggi..”

Questa sera avremo l’occasione di rivedere Nina Zilli sul piccolo schermo con la seconda replica (dopo quella andata in onda la scorsa settimana) di “Michelle Impossible”, il varietà musicale condotto da Michelle Hunziker… and Friends su Canale 5 e nel quale si ripercorre la già lunga carriera della showgirl ed ex modella di origini svizzere. E dato che nel cast di ospiti del programma ci sarà come accennato anche la 42enne cantautrice e conduttrice radiofonica originaria di Piacenza, di cui parliamo in un pezzo a parte quest’oggi, è inevitabile che i riflettori si accendano anche sulla sua vita privata e sentimentale, ovvero…

Daniele Lazzarin (Danti), fidanzato Nina Zilli/ Lei: "È bello avere accanto chi ami"

…su Daniele Lazzarin, in arte Danti, rapper noto per il suo lavoro con i Two Fingerz e che da qualche tempo fa coppia fissa con Maria Chiara Fraschetta (questo il nome di battesimo dell’artista emiliana). Classe 1981, e quindi di un anno più piccolo della sua compagna, Danti è finito al centro delle cronache di gossip proprio per via della sua relazione con la Zilli: prima non si sapeva molto del suo privato e di altre frequentazioni tranne che è stato legato per un po’ di tempo a una donna con la quale non si sarebbe lasciato molto bene. Poco male perché grazie a Nina ecco che Danti ha ritrovato il sorriso: secondo alcuni la loro convivenza è cominciata proprio nel periodo del lockdown tanto che la diretta interessata aveva candidamente ammesso all’epoca che “stiamo imparando a conoscerci e amarci anche se in circostanze particolari, ma tutto sta andando per il meglio…”.

Nina Zilli/ Quando subiva bullismo... la difficile infanzia

DANTI, CHI E’ IL FIDANZATO DI NINA ZILLI? “SPERO CHE CON LUI SIA PER SEMPRE PERCHE’…”

Come è noto, oramai il loro non è più solo un sodalizio umano ma anche professionale: basti ricordare il singolo “Munsta”, molto atteso dai fan della Zilli, e che li ha visti la scorsa primavera collaborare per un featuring inedito. Ma come si cono conosciuti i due? “In realtà ci conoscevamo da molto tempo prima e poi ci siamo rincontrati per ‘Tu e D’io’…” ha rivelato l’artista accennando al singolo di Danti che vedeva la collaborazione proprio della Zilli e di J-Ax. “Ci frequentiamo da novembre” aveva poi rivelato nel corso del lockdown, spiegando che le drammatiche circostanze contingenti li hanno portati a decidere. “O non ci vedevamo più oppure affrontare tutto insieme: così abbiamo deciso di isolarci assieme” ha rivelato Nina.

Danti, fidanzato Nina Zilli/ L'amore nato grazie al brano "Tu e d'io"

Da allora non si sono più lasciati e a distanza di quasi due anni il loro amore va a gonfie vele: “Lui mi chiama sempre Chiara non Nina…” ha rivelato di recente la Zilli, fornendo qualche dettaglio del loro romantico mènage domestico. “Svegliarmi accanto a lui mi fa sentire come se fossi a casa pure in albergo: ed è bello avere sempre accanto qualcuno che ami” ha proseguito, lasciandosi andare pure a una confessione. Senza parlare di matrimonio o di progetti futuri a lungo termine, la Zilli ha infatti candidamente ammesso di sperare solo che con il suo ‘Dany’ sia “per sempre”. Che sia lui l’uomo della sua vita?











© RIPRODUZIONE RISERVATA