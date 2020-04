Danti, fidanzato Nina Zilli/ Il nuovo singolo Canzone sbagliata è già un successo

Pubblicità

Danti si è messo subito all’opera per trasformare la quarantena in un momento musicale. E’ nata così la sua Canzone sbagliata, già nelle radio da qualche settimana e che vanta la presenza di Shade e Luca Carboni. Non è la prima volta che l’ex rapper si mette alla prova con questo particolare genere ironico: in passato ha seguito la sua stessa linea con il brano Se stai zitto fai un figurone. “Una visione del paese attuale”, ha detto a Il Giorno per presentare il nuovo singolo, “in cui senti cose completamente sbagliate che vengono accettate come esempio di ‘sana ignoranza italiana’ nella speranza che alla fine vada tutto bene lo stesso“. Danti non vuole mettere di sicuro in secondo piano l’informazione, ma difende anche il diritto di fare intrattenimento. “Davanti alla tv la cosa non affiora sempre chiara. E debbo dire che, rispetto a certi programmi di pseudo informazione, trovo forse più seria la mia canzone”, aggiunge, prima di confessare di aver trovato nel ruolo del coordinatore la sua vera passione. “L’ho capito nel singolo precedente Tu e D’io con Capatonda, la Zilli e J-Ax“, dice, “dove c’è stato un gioco di squadra. Un affiatamento che poi tra me e Nina è andato pure oltre il set“. I due infatti sono fidanzati da qualche tempo, proprio grazie a quel progetto. Nina Zilli inoltre sarà una delle protagoniste che vedremo nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 18 aprile 2020, grazie a Bolle Show – Il meglio di Danza con me. Per vedere i due artisti/fidanzati insieme invece non bisogna che spulciare il profilo Instagram di Danti. “Due quori e una ca…pa…nna”, scrive l’ex rapper pubblicando una serie di foto divertenti con Nina. Clicca qui per guardare il post di Danti e Nina Zilli.

Danti ha colto al volo l’occasione e ha sfruttato i mezzi a disposizione in questo momento di stop per realizzare il video del suo singolo Canzone Sbagliata. Non potendo incontrare Shade e Luca Carboni dal vivo, l’ex rapper ha sfruttato alcuni social network per fare delle ‘call’ a tre e portare a termine il lavoro. Anzi a quattro, visto che la clip prevede anche la presenza di Maccio Capatonda, che in modo ironico e con il suo solito stile, commenta il testo. “Le canzoni sono figlie delle situazioni e, anche se all’inizio avevo in testa tutt’altra idea di video, ho trovato giusto girarlo così, aderente ai tempi”, dice a Il Giorno, “L’isolamento ci sta cambiando. E pure le canzoni a cui sto lavorando risentono di questo nuovo mood”. Con Shade poi ha già avuto modo di lavorare in passato, mentre Carboni lo ha incontrato grazie alla fidanzata Nina Zilli. “Mi sono emozionato, perchè le sue canzoni sono la colonna sonora della mia vita”, ha confessato l’artista. Il brano che ha ascoltato di più l’anno scorso è tra l’altro Fragole buone buone di Carboni. “Appena abbiamo registrato il brano ho capito che era la persona giusta per la Canzone Sbagliata“, ha detto a Il Tempo.

